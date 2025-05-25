'Ale' Capetillo deslumbra con 3 vestidos de novia en su boda: así fueron cada uno de sus 'looks'
Alejandra Capetillo celebró su esperada boda religiosa con el libanés Nader Shoueiry y lo hizo luciendo tres vestidos de novia en distintos momentos de la celebración, que inició desde el pasado viernes 23. Estos fueron los 'looks' de la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.
Hace poco más de un mes, Alejandra Capetillo le contaba a la revista TVyNovelas que usaría "dos vestidos" para el día de su boda religiosa en México con el libanés Nader Shoueiry.
Por obvias razones se reservó muchos detalles en esa ocasión, pero la sorpresa quedó revelada este fin de semana luego de que la esperada fecha llegó para la hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán.
Y no fueron dos, sino tres vestidos.
Los tres vestidos de novia de ‘Ale’ Capetillo
La flamante novia cuidó al máximo los detalles de su boda religiosa y uno de los aspectos más importantes fueron los atuendos que usó para esta fecha tan especial.
El viernes 23 de mayo hubo una fiesta preboda en la Hacienda Zotoluca, sede de las nupcias en el estado de Hidalgo, México.
Para esa noche, la 'influencer' apareció con el primero de sus vestidos: una pieza satinada y de corte largo con lentejuela.
De acuerdo con datos del portal de la revista ¡Hola!, fue creación de la española Lorena Formoso, cercana a la joven de 25 años.
Tenía " escote en V, capa de lentejuelas XL y delicadas lazadas en los hombros", destacó el medio, el cual aclaró que fue uno de los atuendos que Capetillo usó para posar en el especial de novias que publicaron en 2024.
Un día después, en la ceremonia religiosa, la hija menor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo usó de nueva cuenta otro diseño de Lorena Formoso.
De acuerdo con ¡Hola!, fue una "creación única" para la novia "que combinó elegancia, romanticismo y un toque moderno".
Completó el look con una " mantilla a modo de velo, además de un original ramo de tulipanes anaranjados".
La 'influencer' no podía ocultar su felicidad envuelta en ese vestido strapless con cola.
Para la fiesta, 'Ale' Capetillo sorprendió al dejarse ver con un tercer vestido con el que disfrutó el resto de la velada.
No se aclaró de manera inmediata si la tercera pieza también fue creación de Lorena Formoso.
La diseñadora también la vistió de novia cuando Alejandra Capetillo se casó al civil el pasado 11 de abril en Madrid, España, lugar donde reside desde hace casi 5 años.
En esa ocasión, el ajuar se destacó por un conjunto de dos piezas, compuesto de falda con caída fluida y un top corto.
Sobre la razón por la que decidió ese estilo, la modelo explicó: "Quería algo diferente, que pudiera volver a usar".
Este fin de semana, ella parece haber cerrado el círculo de lo que tanto anhelaba sobre cómo lucir para su boda.