JLo sufre desliz con su glamuroso vestido: queda al descubierto íntima zona de su cuerpo

Video JLo comparte inusual imagen de sus mellizos Emme y Max en pleno Domingo de Pascua: esto dejó ver

Jennifer López ha sido nuevamente ‘víctima’ de su propio atuendo y, otra vez, quedó al descubierto una íntima zona de su cuerpo.

En el pasado, la faja que portaba la cantante de 55 años pudo ser vista, y captada en fotografías, debido a que el aire movió su falda.

Vestido de JLo le juega mala pasada

La tarde-noche de este lunes 19 de mayo, Jennifer López asistió al concierto benéfico ‘Ring Them Bells!’ en la ciudad de Nueva York.

La también actriz fue una de las celebridades que subieron al escenario del Stephen Sondheim Theatre para celebrar el cumpleaños número 98 del compositor John Kander.

A su llegada al recinto, ella impactó con un vestido a la medida color melocotón en satín con mangas de plumas.

Desafortunadamente, la elegante pieza le jugó en contra cuando su escote se movió y dejó a la vista parte de su seno izquierdo.

Pese al incidente, la intérprete de ‘On the floor’ continuó caminando con confianza hacia el interior del lugar.

JLo sufrió problema de vesturio. Imagen The Grosby Group

JLo se cambia de ‘outfit’

Aunque en el instante Jennifer López no manifestó haberse dado cuenta de su problema de vestuario, aparentemente sí se percató de que estuvo expuesta pues posteriormente apareció con otro ‘outfit’.

Se trató de un vestido con cuello ‘de tortuga’ blanco que dejaba admirar sus torneadas piernas, pero cubría perfectamente el resto de su figura.

Añadió ‘glamour’ con un bolso de mano plateado, zapatillas de plataforma a juego y un collar que enmarcaba su rostro.

JLo se cambió de vestido. Imagen Backgrid/The Grosby Group



Esta salida de la protagonista de ‘Selena’ se da luego de que surgieran informes de que está lista para darse una nueva oportunidad en el amor tras su divorcio de Ben Affleck.

“Jennifer quiere volver a estar enamorada”, dijo una fuente a Daily Mail sobre los presuntos anhelos de la madre de dos.

