JLo sufre desliz con su glamuroso vestido: queda al descubierto íntima zona de su cuerpo
La cantante tuvo un problema de vestuario la noche de este lunes, cuando asistió a un evento caritativo en Nueva York. Debido a eso, uno de sus senos quedó expuesto.
Jennifer López ha sido nuevamente ‘víctima’ de su propio atuendo y, otra vez, quedó al descubierto una íntima zona de su cuerpo.
En el pasado, la faja que portaba la cantante de 55 años pudo ser vista, y captada en fotografías, debido a que el aire movió su falda.
Vestido de JLo le juega mala pasada
La tarde-noche de este lunes 19 de mayo, Jennifer López asistió al concierto benéfico ‘Ring Them Bells!’ en la ciudad de Nueva York.
La también actriz fue una de las celebridades que subieron al escenario del Stephen Sondheim Theatre para celebrar el cumpleaños número 98 del compositor John Kander.
A su llegada al recinto, ella impactó con un vestido a la medida color melocotón en satín con mangas de plumas.
Desafortunadamente, la elegante pieza le jugó en contra cuando su escote se movió y dejó a la vista parte de su seno izquierdo.
Pese al incidente, la intérprete de ‘On the floor’ continuó caminando con confianza hacia el interior del lugar.
JLo se cambia de ‘outfit’
Aunque en el instante Jennifer López no manifestó haberse dado cuenta de su problema de vestuario, aparentemente sí se percató de que estuvo expuesta pues posteriormente apareció con otro ‘outfit’.
Se trató de un vestido con cuello ‘de tortuga’ blanco que dejaba admirar sus torneadas piernas, pero cubría perfectamente el resto de su figura.
Añadió ‘glamour’ con un bolso de mano plateado, zapatillas de plataforma a juego y un collar que enmarcaba su rostro.
Esta salida de la protagonista de ‘Selena’ se da luego de que surgieran informes de que está lista para darse una nueva oportunidad en el amor tras su divorcio de Ben Affleck.
“Jennifer quiere volver a estar enamorada”, dijo una fuente a Daily Mail sobre los presuntos anhelos de la madre de dos.
En su aparición, López ya no parecía tener la herida que le generó su caída durante los ensayos para los American Music Awards, de los cuales será presentadora el próximo 26 de mayo.