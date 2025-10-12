Muere famoso diseñador de modas en México: le quitan la vida y lo hallan en su camioneta

Video Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar

El diseñador de modas Edgar Molina fue presuntamente asesinado la noche de este sábado 11 de octubre en la colonia El Progreso, ubicada en la ciudad de Moroleón, Guanajuato.

De acuerdo con el reporte oficial citado por el servicio de noticias N+, el ataque ocurrió alrededor de las 7:30 p.m., hora local, cuando se alertó al sistema de emergencias 911 sobre una balacera en el cruce de las calles Tlaxcala y Veracruz.

Detalles del asesinato del diseñador Edgar Molina

Al llegar al sitio, las autoridades encontraron a Molina sin vida dentro de una camioneta Toyota gris.

En el mismo lugar, los servicios de emergencia atendieron a una mujer que presentaba heridas por arma de fuego. Su identidad no fue revelada de manera inmediata, pero fue trasladada en estado crítico a un hospital.

Edgar Molina era reconocido en el ámbito del diseño de modas. Recientemente, confeccionó el vestido que la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, utilizó durante la ceremonia del Grito de Independencia el pasado 15 de septiembre en Dolores Hidalgo.

Edgar Molina estuvo detrás del diseño del vestido que Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, utilizó durante la pasada ceremonia de Independencia de México en ese estado. Imagen Edgar Molina/Facebook y Libia Dennise García Muñoz Ledo/Istagram



Tras conocerse el hecho, la mandataria estatal expresó sus condolencias a través de redes sociales y aseguró que se buscará justicia.

" Con profundo dolor, expreso mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de Edgar Molina, talentoso diseñador guanajuatense que con su creatividad y pasión deja una huella invaluable en quienes lo conocimos", dijo la mandataria.