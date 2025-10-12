Muertes de famosos

Muere famoso diseñador de modas en México: le quitan la vida y lo hallan en su camioneta

Edgar Molina, un famoso diseñador de modas mexicano, fue presuntamente asesinado en Moroleón, Guanajuato. El creativo había vestido recientemente a la gobernadora de ese estado para la pasada ceremonia del 15 de septiembre.

Univision picture
Por:Univision
Video Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar

El diseñador de modas Edgar Molina fue presuntamente asesinado la noche de este sábado 11 de octubre en la colonia El Progreso, ubicada en la ciudad de Moroleón, Guanajuato.

De acuerdo con el reporte oficial citado por el servicio de noticias N+, el ataque ocurrió alrededor de las 7:30 p.m., hora local, cuando se alertó al sistema de emergencias 911 sobre una balacera en el cruce de las calles Tlaxcala y Veracruz.

PUBLICIDAD

Más sobre Muertes de famosos

Diane Keaton "fue divertida hasta el final": revelan cómo fueron sus últimos días antes de morir
2 mins

Diane Keaton "fue divertida hasta el final": revelan cómo fueron sus últimos días antes de morir

Univision Famosos
Diane Keaton dedicó su última publicación a Reggie: ¿quién se hará cargo de su mascota?
1 mins

Diane Keaton dedicó su última publicación a Reggie: ¿quién se hará cargo de su mascota?

Univision Famosos
Muerte de Diane Keaton conmociona: así se convirtió en una leyenda de Hollywood
3 mins

Muerte de Diane Keaton conmociona: así se convirtió en una leyenda de Hollywood

Univision Famosos
Diane Keaton causa de muerte: revelan detalles de su "repentina" partida
2 mins

Diane Keaton causa de muerte: revelan detalles de su "repentina" partida

Univision Famosos
Novia de Fede Dorcaz reacciona a reporte de que el cantante iba con una mujer cuanto lo atacaron
1 mins

Novia de Fede Dorcaz reacciona a reporte de que el cantante iba con una mujer cuanto lo atacaron

Univision Famosos
Muere Diane Keaton: la icónica actriz de Hollywood tenía 79 años
2 mins

Muere Diane Keaton: la icónica actriz de Hollywood tenía 79 años

Univision Famosos
¿De qué murió Fede Dorcaz?: este sería el impacto que le habría quitado la vida al cantante
2 mins

¿De qué murió Fede Dorcaz?: este sería el impacto que le habría quitado la vida al cantante

Univision Famosos
Novia de Fede Dorcaz rompe el silencio tras asesinato del cantante: lo despide con promesa
1 mins

Novia de Fede Dorcaz rompe el silencio tras asesinato del cantante: lo despide con promesa

Univision Famosos
¿Quién era Fede Dorcaz, cantante al que le arrebataron la vida violentamente a los 29 años?
2 mins

¿Quién era Fede Dorcaz, cantante al que le arrebataron la vida violentamente a los 29 años?

Univision Famosos
Fede Dorcaz murió: filtran fotos de los hombres que le habrían quitado la vida al cantante
2 mins

Fede Dorcaz murió: filtran fotos de los hombres que le habrían quitado la vida al cantante

Univision Famosos

Detalles del asesinato del diseñador Edgar Molina

Al llegar al sitio, las autoridades encontraron a Molina sin vida dentro de una camioneta Toyota gris.

En el mismo lugar, los servicios de emergencia atendieron a una mujer que presentaba heridas por arma de fuego. Su identidad no fue revelada de manera inmediata, pero fue trasladada en estado crítico a un hospital.

Edgar Molina era reconocido en el ámbito del diseño de modas. Recientemente, confeccionó el vestido que la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, utilizó durante la ceremonia del Grito de Independencia el pasado 15 de septiembre en Dolores Hidalgo.

Edgar Molina estuvo detrás del diseño del vestido que Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, utilizó durante la pasada ceremonia de Independencia de México en ese estado.
Edgar Molina estuvo detrás del diseño del vestido que Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, utilizó durante la pasada ceremonia de Independencia de México en ese estado.
Imagen Edgar Molina/Facebook y Libia Dennise García Muñoz Ledo/Istagram


Tras conocerse el hecho, la mandataria estatal expresó sus condolencias a través de redes sociales y aseguró que se buscará justicia.

" Con profundo dolor, expreso mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de Edgar Molina, talentoso diseñador guanajuatense que con su creatividad y pasión deja una huella invaluable en quienes lo conocimos", dijo la mandataria.

Video Tumba de Valeria Márquez aparece llena de flores y maquillaje a un mes de su muerte y aparente destrozo
Relacionados:
Muertes de famososModaModa de CelebridadesAsesinatoHomicidiosFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD