Karol G sorprende con vestido de alta costura en concierto histórico en el Vaticano: fotos

Karol G hizo historia al convertirse en la primera colombiana en presentarse en un concierto en plena Plaza de San Pedro en el corazón de la Ciudad del Vaticano.

Lo hizo como invitada del legendario Andrea Bocelli, quien ofreció el primer show musical de esa talla desde esa sede religiosa. Ambos cantaron 'Vivo por ella'.

Así lució Karol G en el Vaticano

La cantante apareció en el show masivo que llevó por nombre Grace for the World enfundada en un vestido de alta costura.

Karol G y Andrea Bocelli durante el concierto clausura del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana en el Vaticano. Imagen AP



Se trató de una pieza de corte largo y sofisticado en color negro y con aplicaciones de cristales.

De acuerdo con Vogue México y Latinoamérica, es un vestido de la marca Robert Wun, con base en Londres.

El vestido de Karol G fue de la marca Robert Wun. Imagen AP



Llevaba mangas largas y escote cerrado, un 'outfit' que es un cambio drástico para lo que Karol G suele lucir como en su más reciente video 'Tropicoqueta'.

"Las colecciones del diseñador originario de Hong Kong son dramáticas, repletas de prendas escultóricas", reseñó Vogue respecto al hombre detrás del vestido de la colombiana.

Según el medio, el vestido de la artista formó parte de la colección Primavera-Verano 2024 Alta Costura de Robert Wun.

El diseño del vestido de Karol G es considerado de alta costura. Imagen AP



El look lo complementó "con joyería de Messika", destacó la revista de moda: "El peinado de moño 'messy' con rizos fue obra del 'hairtsylist' mexicano Eduardo Ponce, mientras que el maquillaje con angelicales tonalidades perla en las sombras fue sellado por el 'make up artist' Duvan Foronda".

El concierto Grace of the Wold se celebró con motivo del Jubileo 2025 del Vaticano y el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.