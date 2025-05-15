Belinda

Belinda debuta en la ‘red carpet’ de Cannes con un vestido que ¿rompe el código de vestimenta?

La cantante impactó con un diseño en terciopelo negro con aplicaciones doradas. Este año, los organizadores prohibieron “la desnudez” en la alfombra roja.

Por:
Dayana Alvino.
Video Surge supuesta razón de ruptura entre Belinda y Nodal, ¿de dónde viene esta versión?

Belinda debutó en la famosa ‘red carpet’ del Festival de Cannes y lo hizo con un sensacional vestido, pero: ¿respetó el código de vestimenta impuesto por los organizadores para este año?

La tarde de este 14 de mayo, la cantante desfiló a las afueras del Palais des Festivals, en Cannes, Francia, usando una elegante pieza en color negro.

Belinda en la alfombra roja del Festival de Cannes 2025.
Belinda en la alfombra roja del Festival de Cannes 2025.
La creación de la firma Sabina Bilenko cuenta con un bordado dorado que enmarca el escote del ‘bodysuit’ de terciopelo, según Vogue México.

Además, la falda larga crea el efecto de estar sobrepuesta y dejó ver parte de la pierna de la también actriz gracias a una abertura lateral.

Ella complementó su ‘look’ con unas sandalias de tiras, diversos anillos y un maquillaje ‘al natural’ en el que destacaban sus labios en tono rosado.

¿Belinda rompió el código de vestimenta de Cannes?

Aunque Belinda optó por un atuendo sensual, People en español señala que respetó los límites de las reglas impuestas por los coordinadores del evento.

“Por motivos de decencia, se prohíbe la desnudez en la alfombra roja, así como en cualquier otra zona del festival”, se lee en el comunicado que emitieron.

“No se permiten prendas voluminosas, en particular aquellas con cola larga, que dificulten la circulación de los invitados y la ubicación de los asientos en la sala”, añadieron.

En el aviso, se indicó que “el equipo de recepción” estará “obligado a prohibir el acceso” a cualquiera “que incumpla estas normas”.

Belinda debutó en el Festival de Cannes.
Belinda debutó en el Festival de Cannes.
Belinda olvida quién diseñó su vestido

La intérprete de ‘Sapito’ estuvo en el estreno de la nueva película ‘Mission Impossible: The Final Reckoning’, protagonizada por Tom Cruise.

En su cuenta de Instagram, ella presumió con varias fotografías su primera vez en esta famosa muestra de cine, en la que ya han estado Renata Notni, Michelle Salas y Salma Hayek.

Sin embargo, la protagonista de ‘Cómplices al rescate’ se volvió viral en redes sociales debido a que, durante una entrevista con ‘Le point mode’, no pudo contestar quién diseñó su vestido.

“No me acuerdo”, respondió honestamente a la reportera del medio. “Pero, es hermoso, ¿no?”, agregó tranquilamente.

