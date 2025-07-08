Familiares de famoso cantante de country “fueron arrastrados” por inundaciones en Texas

Video Muere bebé de Lupita ‘TikTok’: esto se sabe sobre la causa del fallecimiento

El famoso cantante de country, Pat Green, dio a conocer que varios de sus familiares resultaron víctimas de las inundaciones que afectaron a Texas.

A días de la catástrofe, y mientras continúan las labores de ayuda a damnificados, el intérprete lanzó un emotivo mensaje en redes sociales.

PUBLICIDAD

“Mi familia, como tantas otras, sufrió una pérdida desgarradora y profundamente personal”, escribió este lunes 7 de julio.

“Estamos de luto junto a innumerables texanos cuyas vidas han sido trastornadas por esta tragedia. Gracias por todo su amor, oraciones y compasión”, agregó.

Pat Green reveló el luto que atraviesa su familia por las inundaciones en Texas. Imagen Pat Green/Instagram

¿Qué familiares de Pat Green resultaron afectados en las inundaciones de Texas?

Aunque Pat Green no entró en pormenores, su esposa, Kori Green, reveló quiénes de sus seres queridos resultaron dañados por el agua.

“El hermano pequeño de Pat, John, su esposa, Julia, y dos de sus hijos fueron arrastrados por la inundación en Kerrville”, anotó en un ‘post’ de Instagram.

“Estamos desconsolados y esperando ansiosamente que los encuentren a todos. Gracias por sus oraciones”, añadió.

Aunque ya ha pasado casi un día desde que ambos se pronunciaron sobre lo ocurrido, al momento no han brindado una actualización al respecto de la búsqueda.

Su noticia llega después de que el intérprete de ‘Carry on’ pospusiera un concierto previsto para el sábado a causa “del clima imprevisto y la desgracia en Texas Hill Country”.

La madrugada del viernes 4 de julio, una lluvia torrencial provocó el desborde del río Guadalupe, que subió ocho metros y en 45 minutos arrasó con numerosas localidades de Texas.

De acuerdo con CNN, hasta este martes por la tarde, más de 100 personas, incluidos 28 niños, han muerto a raíz de este siniestro natural.

Celebridades reaccionan a las inundaciones en Texas

Tal y como ha sucedido en otros desastres, diversas celebridades se han pronunciado acerca de las inundaciones en Texas que acabaron con la vida de tanta gente.

PUBLICIDAD

El actor texano Matthew McConaughey lamentó el “dolor” y el “caos” que actualmente existen y pidió a quienes puedan “echar una mano”.

Shakira aseguró que donará “una parte de las ganancias” del ‘show’ que brindó en San Antonio, el 5 de julio, a Caridades Católicas que están brindando apoyo a los necesitados.