Mueren nietas de 8 años de periodista en inundación de campamento en Texas: solo una se salvó

Las nietas gemelas, de 8 años, del reconocido periodista David Lawrence Jr., perdieron la vida a raíz de la inundación provocada por el Río Guadalupe, en el condado de Kerr, en Texas.

El fin de semana, el exeditor del Miami Herald reveló en Instagram que Hanna y Rebecca, y su hermana Harper, de 14 años, estaban en el campamento Camp Mystic cuando el agua arrasó con todo, la madrugada del 4 de julio.

Entonces, él puntualizó que la adolescente “está a salvo”, pero las pequeñas “se encuentran entre los 20-23 desaparecidos, y hay muy poco optimismo”, retoma CBS News.

David Lawrence Jr. confirma la muerte de sus nietas

A horas de la tragedia, este domingo 6 de julio, David Lawrence Jr., dio a conocer el lamentable fallecimiento de las menores, según el ya citado medio.

“Ha sido un momento inimaginable para todos nosotros. Hanna y Rebecca dieron a sus padres, John y Lacy, a su hermana Harper y a toda nuestra familia tanta alegría”, dijo él a Miami Herald.

“Ellas y esa alegría nunca podrán ser olvidadas”, aseguró, sin entrar en más detalles al respecto de cómo confirmaron la noticia.

El Sheriff del condado, Larry Leitha, informó que, hasta la noche de ayer, 11 campistas y un consejero del Camp Mystic seguían sin ser localizados.

El número de decesos por este siniestro es de 79, de acuerdo con las autoridades texanas. En Kerr, son 68 los difuntos, entre ellos 40 adultos y 28 infantes.