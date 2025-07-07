Muertes de famosos

Mueren nietas de 8 años de periodista en inundación de campamento en Texas: solo una se salvó

El comunicador David Lawrence Jr. informó la triste noticia. Las pequeñas Hanna y Rebecca se encontraban en el Camp Mystic cuando el Río Guadalupe se desbordó.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere bebé de Lupita ‘TikTok’: esto se sabe sobre la causa del fallecimiento

Las nietas gemelas, de 8 años, del reconocido periodista David Lawrence Jr., perdieron la vida a raíz de la inundación provocada por el Río Guadalupe, en el condado de Kerr, en Texas.

El fin de semana, el exeditor del Miami Herald reveló en Instagram que Hanna y Rebecca, y su hermana Harper, de 14 años, estaban en el campamento Camp Mystic cuando el agua arrasó con todo, la madrugada del 4 de julio.

PUBLICIDAD

Más sobre Muertes de famosos

Muere famoso diseñador de modas en México: le quitan la vida y lo hallan en su camioneta
1 mins

Muere famoso diseñador de modas en México: le quitan la vida y lo hallan en su camioneta

Univision Famosos
Diane Keaton "fue divertida hasta el final": revelan cómo fueron sus últimos días antes de morir
2 mins

Diane Keaton "fue divertida hasta el final": revelan cómo fueron sus últimos días antes de morir

Univision Famosos
Diane Keaton dedicó su última publicación a Reggie: ¿quién se hará cargo de su mascota?
1 mins

Diane Keaton dedicó su última publicación a Reggie: ¿quién se hará cargo de su mascota?

Univision Famosos
Muerte de Diane Keaton conmociona: así se convirtió en una leyenda de Hollywood
3 mins

Muerte de Diane Keaton conmociona: así se convirtió en una leyenda de Hollywood

Univision Famosos
Diane Keaton causa de muerte: revelan detalles de su "repentina" partida
2 mins

Diane Keaton causa de muerte: revelan detalles de su "repentina" partida

Univision Famosos
Novia de Fede Dorcaz reacciona a reporte de que el cantante iba con una mujer cuanto lo atacaron
1 mins

Novia de Fede Dorcaz reacciona a reporte de que el cantante iba con una mujer cuanto lo atacaron

Univision Famosos
Muere Diane Keaton: la icónica actriz de Hollywood tenía 79 años
2 mins

Muere Diane Keaton: la icónica actriz de Hollywood tenía 79 años

Univision Famosos
¿De qué murió Fede Dorcaz?: este sería el impacto que le habría quitado la vida al cantante
2 mins

¿De qué murió Fede Dorcaz?: este sería el impacto que le habría quitado la vida al cantante

Univision Famosos
Novia de Fede Dorcaz rompe el silencio tras asesinato del cantante: lo despide con promesa
1 mins

Novia de Fede Dorcaz rompe el silencio tras asesinato del cantante: lo despide con promesa

Univision Famosos
¿Quién era Fede Dorcaz, cantante al que le arrebataron la vida violentamente a los 29 años?
2 mins

¿Quién era Fede Dorcaz, cantante al que le arrebataron la vida violentamente a los 29 años?

Univision Famosos

Entonces, él puntualizó que la adolescente “está a salvo”, pero las pequeñas “se encuentran entre los 20-23 desaparecidos, y hay muy poco optimismo”, retoma CBS News.

David Lawrence Jr. confirma la muerte de sus nietas

A horas de la tragedia, este domingo 6 de julio, David Lawrence Jr., dio a conocer el lamentable fallecimiento de las menores, según el ya citado medio.

“Ha sido un momento inimaginable para todos nosotros. Hanna y Rebecca dieron a sus padres, John y Lacy, a su hermana Harper y a toda nuestra familia tanta alegría”, dijo él a Miami Herald.

“Ellas y esa alegría nunca podrán ser olvidadas”, aseguró, sin entrar en más detalles al respecto de cómo confirmaron la noticia.

El Sheriff del condado, Larry Leitha, informó que, hasta la noche de ayer, 11 campistas y un consejero del Camp Mystic seguían sin ser localizados.

El número de decesos por este siniestro es de 79, de acuerdo con las autoridades texanas. En Kerr, son 68 los difuntos, entre ellos 40 adultos y 28 infantes.

David Lawrence Jr. anunció el fallecimiento de sus nietas, Hanna y Rebecca.
David Lawrence Jr. anunció el fallecimiento de sus nietas, Hanna y Rebecca.
Imagen David Lawrence Jr./Facebook y web
Relacionados:
Muertes de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD