Exintegrante de Hoy sufre complicación tras cirugía: tuvo "una alta pérdida de sangre”
A través de un comunicado, se detallaron los síntomas que Ema Pulido sufrió luego de una operación de cadera.
El pasado 7 de febrero, Ema Pulido, exintegrante del programa Hoy, pidió donadores de sangre tras realizarse una cirugía de cadera en la Ciudad de México.
Ante fuertes rumores de complicaciones postoperatorias, la exjueza de Las Estrellas Bailan en Hoy rompió el silencio y a través de su cuenta oficial de Instagram compartió un comunicado, en el que confirmó las dificultades que pasó.
¿Qué complicaciones sufrió Ema Pulido por una cirugía?
En el documento publicado este jueves, Ema Pulido reveló que su cirugía se realizó el 31 de enero y que fue un éxito, pero que dos días después, comenzó con fuertes síntomas que la llevaron a ser hospitalizada.
“Fue operada de la cadera el pasado miércoles 31 de enero, dicha operación fue exitosa y fue dada de alta. Sin embargo, durante la tarde del 2 de febrero, presentó un cuadro de desaturación pulmonar importante”, indicó.
Ante las dificultades que vivió, los asistentes de la exintegrante de Hoy la trasladaron al hospital, donde tras un “protocolo” descubrieron que “ presentaba una tromboembolia pulmonar”.
Pulido fue hospitalizada de emergencia y tras varios estudios se percataron de que también sufría otra afección.
“Tras estudios profundos se documentó que presentaba un cuadro de síndrome anémico, derivado de la cirugía de cadera a la que había sido sometida unos días antes, esto le provocó una alta pérdida de sangre y desencadenó en el cuadro antes mencionado. Ante esta situación, el hospital solicitó donadores de sangre”, sentenciaron.
¿Cómo se encuentra Ema Pulido tras cirugía?
Luego de confirmar la tromboembolia pulmonar que padeció, los asistentes de Ema Pulido comunicaron que la exbailarina se encuentra mejor y recuperándose de la cirugía.
“La maestra volverá pronto a sus actividades, con más fuerza y con el mismo amor que ha mostrado durante toda su carrera”, afirmaron.
Hace dos días, el equipo de trabajo de la exintegrante de Hoy publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde pedían donadores de sangre a nombre de la exbailarina, hecho que desató preocupación y especulaciones sobre su estado de salud.
“Amigos y exalumnos de la maestra Ema Pulido, les comunicamos que se recupera favorablemente de una cirugía de cadera y por protocolo el hospital solicita 20 donadores de sangre, por lo que de forma urgente pedimos su apoyo”, indicaron.