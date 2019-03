Ex modelo de Playboy asegura que hace poco A-Rod le rogó por un trío sexual (sin Jennifer López)

Para la modelo Zoe Gregory , ya es tiempo de que Jennifer López "despierte" y se de cuenta de que Alex Rodríguez no es el hombre indicado para ella. Para ayudarla, la mujer, que hace un tiempo posó para la revista Playboy , mostró al británico diario The Sun las conversaciones que alega haber tenido con el expelotero, en las cuales él le pide que hagan arreglos para verse y tener un trío sexual .



"JLo es maravillosa y no se merece esto", dijo Gregory a The Sun. "Mientras (A-Rod) se estaba preparando para casarse con ella, me estaba pidiendo que nos encontráramos y que hiciera arreglos con otras chicas", añadió la modelo y madre.