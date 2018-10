En aprietos el "macho bello" de JLo: la madre de sus dos hijas le imputa denunciar "falsedades"

Alex Rodríguez, el hombre al que Jennifer López llama su "macho bello" , no tiene nada de lindo en estos días para Cynthia Scurtis, su exesposa y madre de sus únicas hijas, Natasha y Ella , pues a la mujer le desagrada la forma en que el expelotero de los Yankees de Nueva York ventiló la batalla, estrictamente económica, que los mantiene enfrentados ante la justicia.

"Me parece terriblemente descorazonador, escandaloso y decepcionante que Alex haya recurrido a denunciar falsedades . La forma en la cual busca la compasión de la prensa y el público me desconcierta", expresó Scurtis a la cadena TMZ, a través de su abogado Maurice Kutner .

La semana pasada trascendió que Alex Rodríguez, mayormente conocido como A-Rod, estaba solicitando una reducción en la pensión que le paga a su ex : de 115,000 dólares mensuales a solo 20,000 dólares, una cantidad que supera incluso los cálculos que él hizo sobre cuánto necesitan sus dos hijas para mantener el estilo de vida al que están acostumbradas y que estimó entre 7,000 y 12,000 dólares .

Scurtis, de acuerdo con allegados a A-Rod, está dispuesta a negociar, pero solo aceptaría 50,000 dólares al mes . Sin embargo, el "macho bello" de la 'Diva del Bronx' no cede, porque a él se le hace injusto que su exesposa no trabaje y que se mantenga con el dinero que él se comprometió, por ley, a pagarle mensualmente. Supuestamente, solo con la pensión que recibe para sus dos hijas, Cynthia Scurtis tiene tres casas y múltiples carros, lo que a su exmarido le molesta, porque ya la mujer tiene otro compañero, con el que procreó un hijo .

En sus breves declaraciones a TMZ, Cynthia Scurtis admitió que no trabaja, pero expuso un detalle que A-Rod se había reservado. Si ella no genera ingresos con su profesión (tiene una maestría en psicología) fue porque así se lo pidió el expelotero cuando se divorciaron en el 2008. "Para asegurarnos de que nuestras hijas tuvieran una educación estable (...) Alex me pidió que dejara de trabajar y que mi enfoque principal fuera la crianza de los hijos", aseguró la mamá de Natasha y Ella, quienes hace unas semanas eran vistas con bastante frecuencia compartiendo Jennifer López y su "macho bello".