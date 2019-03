Expelotero José Canseco acusa a A-Rod de serle infiel a Jennifer López con su ex

Este domingo, Canseco alegó que estaba viendo el programa 'World of Dance', con Jennifer López, cuando sintió pena por Jennifer López. "Viendo a JLo enviándole un mensaje de texto a Alex Rodríguez. No sabe que él la está engañando con mi exesposa Jessica. Pobrecita, no tiene idea de quién es él realmente", publicó el retirado pelotero de 54 años.