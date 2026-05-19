Inés Gómez Mont

Esposo de Inés Gómez Mont aún no ha sido extraditado a México: revelan la razón

Las autoridades mexicanas explicaron el motivo por el que Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado por presunta “delincuencia organizada”, no ha sido enviado de Estados Unidos a tierra azteca. Él fue arrestado en Miami, Florida, en octubre de 2025.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video ¿Dónde está Inés Gómez Mont tras detención de su esposo por ICE? Esto revelan

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la presentadora Inés Gómez Mont, no ha sido extraditado a México luego de su arresto en Miami, Florida, hace siete meses.

La mañana de este 19 de mayo, Roberto Velasco Álvarez, Secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer ante la prensa que el gobierno de Estados Unidos se ha negado a deportar al empresario.

PUBLICIDAD

Al respecto, el funcionario indicó que se presentó la petición para que el abogado, relacionado con presuntos crímenes de “desfalco a SEGOB y factureras”, sea enviado a tierra azteca el “4 de diciembre de 2025”.

Sin embargo, la solicitud se “negó por no ser delito violento” el supuestamente cometido por el marido de la comunicadora, especificado como “delincuencia organizada”.

Más sobre Inés Gómez Mont

¿Esposo de Inés Gómez Mont libre?: su registro habría desaparecido en EE.UU, reportan
2 mins

¿Esposo de Inés Gómez Mont libre?: su registro habría desaparecido en EE.UU, reportan

Univision Famosos
Esposo de Inés Gómez Mont: fiscalía solicita extradición de Víctor Álvarez Puga a México
2 mins

Esposo de Inés Gómez Mont: fiscalía solicita extradición de Víctor Álvarez Puga a México

Univision Famosos
Esposo de Inés Gómez Mont: filtran supuesta foto de Víctor Álvarez Puga arrestado
2 mins

Esposo de Inés Gómez Mont: filtran supuesta foto de Víctor Álvarez Puga arrestado

Univision Famosos
Ana Gabriel e Inés Gómez Mont: resurge foto de ellas tras la cantante alzar la voz por la inseguridad
1 mins

Ana Gabriel e Inés Gómez Mont: resurge foto de ellas tras la cantante alzar la voz por la inseguridad

Univision Famosos
Inés Gómez Mont tomaría inesperada decisión tras arresto de su esposo en lujosa mansión
2 mins

Inés Gómez Mont tomaría inesperada decisión tras arresto de su esposo en lujosa mansión

Univision Famosos
Así es la lujosa mansión en Florida donde se escondían Inés Gómez Mont y su esposo
1:12

Así es la lujosa mansión en Florida donde se escondían Inés Gómez Mont y su esposo

Univision Famosos
Hijos de Inés Gómez Mont y la presentadora, ¿cómo están de salud tras arresto de Víctor Álvarez Puga?
2 mins

Hijos de Inés Gómez Mont y la presentadora, ¿cómo están de salud tras arresto de Víctor Álvarez Puga?

Univision Famosos
¿Dónde está Inés Gómez Mont tras detención de su esposo por ICE? Esto revelan
1:12

¿Dónde está Inés Gómez Mont tras detención de su esposo por ICE? Esto revelan

Univision Famosos
Inés Gómez Mont también sería arrestada, pero se habría salvado gracias a sus hijos
2 mins

Inés Gómez Mont también sería arrestada, pero se habría salvado gracias a sus hijos

Univision Famosos
Esposo de Inés Gómez Mont podría ser extraditado a México para que encare proceso legal
2 mins

Esposo de Inés Gómez Mont podría ser extraditado a México para que encare proceso legal

Univision Famosos

A finales del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló a medios de comunicación que la Fiscalía General de la República había comenzado el trámite.

“Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto”, aseveró la mandataria, adelantando que la dependencia informaría sobre los avances.

La duda sobre lo que pasa con el esposo de Inés Gómez Mont

En enero, El País reportó que presuntamente el nombre de Víctor Manuel Álvarez Puga desapareció del registro de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Según su investigación, él “dejó de figurar” en el Sistema de Localización de Detenidos en Línea del organismo desde mediados de diciembre, lo que podría significar que obtuvo su libertad o que habría “sido transferido a otra autoridad de Estados Unidos o enviado a México”.

“Este diario ha enviado consultas desde hace días a portavoces de la Fiscalía, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, preguntando por información sobre el personaje, sin respuesta a la consulta”, señalaron.

Esposo de Inés Gómez Mont fue detenido

Víctor Manuel Álvarez Puga fue aprehendido en octubre de 2025. Infobae, Radio Fórmula y La Razón puntualizaron que no contaba con visa de trabajo, turista o algún otro documento que respaldara su estancia legal en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Tras su captura, el padre de los hijos de Inés Gómez Mont habría sido ingresado en el Centro de Procesamientos y Servicios Krome North.

Desde septiembre de 2021, la pareja estaba prófuga de la justicia mexicana por supuestamente participar en una red de empresas fantasmas usadas para desviar recursos públicos, realizar evasión fiscal y operaciones con dinero de procedencia ilícita.

Relacionados:
Inés Gómez MontVíctor Manuel Álvarez PugaPolémicas de famososParejas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX