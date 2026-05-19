Inés Gómez Mont Esposo de Inés Gómez Mont aún no ha sido extraditado a México: revelan la razón Las autoridades mexicanas explicaron el motivo por el que Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado por presunta “delincuencia organizada”, no ha sido enviado de Estados Unidos a tierra azteca. Él fue arrestado en Miami, Florida, en octubre de 2025.



Video ¿Dónde está Inés Gómez Mont tras detención de su esposo por ICE? Esto revelan

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la presentadora Inés Gómez Mont, no ha sido extraditado a México luego de su arresto en Miami, Florida, hace siete meses.

La mañana de este 19 de mayo, Roberto Velasco Álvarez, Secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer ante la prensa que el gobierno de Estados Unidos se ha negado a deportar al empresario.

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Al respecto, el funcionario indicó que se presentó la petición para que el abogado, relacionado con presuntos crímenes de “desfalco a SEGOB y factureras”, sea enviado a tierra azteca el “4 de diciembre de 2025”.

Sin embargo, la solicitud se “negó por no ser delito violento” el supuestamente cometido por el marido de la comunicadora, especificado como “delincuencia organizada”.

A finales del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló a medios de comunicación que la Fiscalía General de la República había comenzado el trámite.

“Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto”, aseveró la mandataria, adelantando que la dependencia informaría sobre los avances.

La duda sobre lo que pasa con el esposo de Inés Gómez Mont

En enero, El País reportó que presuntamente el nombre de Víctor Manuel Álvarez Puga desapareció del registro de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Según su investigación, él “dejó de figurar” en el Sistema de Localización de Detenidos en Línea del organismo desde mediados de diciembre, lo que podría significar que obtuvo su libertad o que habría “sido transferido a otra autoridad de Estados Unidos o enviado a México”.

“Este diario ha enviado consultas desde hace días a portavoces de la Fiscalía, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, preguntando por información sobre el personaje, sin respuesta a la consulta”, señalaron.

Esposo de Inés Gómez Mont fue detenido

Víctor Manuel Álvarez Puga fue aprehendido en octubre de 2025. Infobae, Radio Fórmula y La Razón puntualizaron que no contaba con visa de trabajo, turista o algún otro documento que respaldara su estancia legal en Estados Unidos.

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Tras su captura, el padre de los hijos de Inés Gómez Mont habría sido ingresado en el Centro de Procesamientos y Servicios Krome North.