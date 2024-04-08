¿Eduin Caz confirma reconciliación con su esposa Daisy Anahy? Así fueron captados

Video Eduin Caz y Daisy Anahy disfrutaron comida bañada de oro en sus lujosas vacaciones en Nueva York

Hace poco más de un año, Eduin Caz se refirió a Daisy Anahy como su “exesposa” y desató rumores de separación. A poco más de un año de este polémico momento, ahora parece que el vocalista de Grupo Firme confirmó su reconciliación al publicar un romántico video.

El cantante compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se puede ver a Daisy Anahy abrazándolo por unos instantes, mientras él se acerca a darle un beso en la frente.

Eduin Caz y Daisy Anahy, ¿juntos de nuevo?



Sin embargo, segundos después se acercan para darse un beso y, aunque en un principio no se lo dan, finalmente sellan el romántico momento con un roce en sus labios.

“Con los reyes”, anotó el intérprete de ‘Ya supérame’ en su publicación del pasado 7 de abril.

¿Eduin Caz sigue separado de Daisy Anahy?

En febrero de 2023, durante la entrega de los Premios Lo Nuestro, Eduin Caz se refirió a Daisy Anahy como su “exesposa”, lo que generó rumores de separación entre ellos.

Aunque hasta la fecha no ha quedado claro si están separados o siguen juntos, ni Eduin Caz ni su esposa han hablado del tema públicamente. Sin embargo, en marzo pasado, Eduin Caz mencionó que estaba “echándole ganas” a su relación con Daisy Anahy.

“Ahí la llevo, no está fácil. Ando echándole todas las ganas, tengo una comunicación muy fregona con Anahy que me la llevo muy bien con ella, obviamente, tenemos tres hijos. No significa que tengamos que dejarnos de hablar, pero yo no quiero ser su amigo, pues ahí andamos. Eso es cosa personal, ahí poco a poco van a ver cómo van las cosas”, dijo a ‘De primera mano’.