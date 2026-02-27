Eric Dane Eric Dane recibe homenaje en ‘Grey’s Anatomy’ a una semana de su fallecimiento Eric Dane murió el jueves 19 de febrero a los 53 años. El actor de ‘Grey’s Anatomy’ sostuvo una larga batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una grave enfermedad neurodegenerativa.



Video Despiden a Eric Dane compañeros de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’

Eric Dane recibió un emotivo homenaje al finalizar el reciente capítulo de ‘Grey’s Anatomy’ a una semana de su inesperado fallecimiento.

El capítulo, transmitido el 26 de febrero y correspondiente a la temporada 22 de la exitosa serie de ABC, recopiló algunos de los momentos más memorables de ‘Dr. Mark Sloan’ o ‘McSteamy’, dentro del hospital Grey Sloan Memorial.

El video, de casi un minuto, estuvo acompañado por el cover de ‘Chasing Cars’, interpretado por Tommee Profitt y Fleurie, una elección musical simbólica en la historia de ‘Grey’s Anatomy’.

Esta canción fue utilizada por primera vez, en 2006, durante el final de la segunda temporada de la serie. Desde entonces, el tema fue asociado a algunos momentos trágicos y emotivos de la historia.

El homenaje a Eric Dane también incluyó la escena en que su personaje aconseja a ‘Jackson Avery’ en su lecho de muerte.

“Si amas a alguien, se lo dices, incluso si tienes miedo de que no sea lo correcto. Incluso si tienes miedo de que eso queme tu vida hasta los cimientos, lo dices. Lo dices en voz alta”, se le escucha decir.

@varietymagazine #GreysAnatomy concluded its Feb. 26 episode with a loving tribute to Eric Dane, who passed away last week after a public battle with ALS. He was 53. Click the link in bio to read more about the montage of McSteamy’s best moments. ♬ original sound - Variety



El tributo culminó con un retrato en blanco y negro del fallecido intérprete, acompañado de la frase: “En amorosa memoria de Eric Dane”.

Eric Dane murió el jueves 19 de febrero a los 53 años. El actor de ‘Grey’s Anatomy’ y 'Euphoria' perdió la vida 10 meses después de hacer público su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva y fatal.

Un último mensaje para sus hijas

Meses antes de su fallecimiento, Eric Dane participó en el documental ‘Famous Last Words’, de Netflix, donde habló abiertamente de su diagnóstico de ELA y se dirigió por última vez a sus hijas.

“Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes… Lo intenté… tropecé a veces, pero lo intenté”, expresó en el video difundido por la plataforma este 20 de febrero.

“Quiero decirles cuatro cosas que he aprendido de esta enfermedad y espero que no solo me escuchen, sino que me oigan. Primero, vivan el ahora, justo ahora, en el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo”, expuso.

