Enrique Guzmán dice que su nuera necesita "una costura en la boca" tras escándalo por sus presuntos audios

“Es un macho muy cabrón, ya de plano me dice: ‘Hablas cuando te lo pida y punto, no cuando tú quieras’. La pizzería es mi sueño, yo vendí todas mis cosas para ponerla, es mi local y para él es su local y su pizzería; no me paga un sueldo, no me da un quinto, no me da nada y todo el día estoy chingándome”, se escucha.