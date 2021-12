El hijo mayor de Ingrid Coronado que es "igual a su papá" y arrasa en Internet

Emiliano es el hijo mayor de la conductora Ingrid Coronado y el músico Charly López, quienes se conocieron en el grupo Garibaldi. Ambos se casaron el 4 de julio de 1998 y unos meses después nació el primogénito de la pareja; por lo que hoy en día el chico goza de sus 23 primaveras.

En los comentarios, el joven, suele recibir muchos cumplidos; asimismo, es común encontrar a aquellos seguidores que aseguran es "igual a su papá", "es su clon", "como dos gotas de agua".

Emiliano Lopez Coronado está siguiendo los pasos de sus papás

De acuerdo con su cuenta en Instagram con más de 10 mil suscriptores, el chico es un modelo e influencer que incluso es manejado por la agencia Talent Motion. Además, recientemente se graduó de la carrera de Ingeniería en Audio; por lo que puede desempeñarse como productor musical.

Con sus conocimientos, se está abriendo un hueco en la industria musical, pues subió sus primeros sencillos a su cuenta de SoundCloud, en la que se hace llamar EMLOC. Mientras que en Instagram suele subir cover de canciones interpretadas únicamente en piano, un instrumento que domina.

El hijo de Ingrid Coronado aprendió a vivir con diabetes

Emiliano fue diagnosticado con Diabetes Tipo 1 cuando tenía 10 años, así que tuvo que aprender a vivir sin azúcar en su dieta;la enfermedad se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre es demasiado alto y el páncreas no produce la insulina suficiente para convertir esa azúcar en energía para las células.

En noviembre de 2021 cedió una entrevista para 'Milenio' con el fin de compartir su experiencia de cómo vivir con diabetes desde temprana edad puede ser llevadero con una alimentación sana y equilibrada. También explicó que, si bien fue una experiencia que afectó a todos los miembros de su familia, logró hacerle frente a los retos:

“Me afectó en las interacciones sociales, porque cuando tienes 10 sales a fiestas con tus amigos y se siente raro no poder comer una rebanada de pastel de chocolate, pero con el tiempo aprendí que podía sustituir o hacer reemplazos para aliviar esa necesidad que todos tenemos de comer azúcar”.

¿Cómo es la relación de Emiliano con su padre Charly Lopez?

El divorcio entre Charly Lopez e Ingrid Coronado ocurrió en 2006, desde entonces ambos compartieron la custodia de Emiliano, a quien han cuidado muchísimo debido a su enfermedad (especialmente con la llegada de la pandemia, porque el chico pertenece a un grupo vulnerable).

Sin embargo, recientemente los problemas entre ambos padres han provocado una guerra mediática en la que se ha señalado el distanciamiento de padre e hijo. Al respecto, la conductora declaró para 'Sale el Sol' el 25 de noviembre de 2021 que esa fue una decisión de Emiliano, un adulto joven con la capacidad de razonar por sí mismo:

“Las decisiones que tome Emiliano, más bien valdría la pena que nos preguntáramos ¿por qué Emiliano no quiere ver a su papá?, creo que muchas veces la nota se desvirtúa preguntándose ¿por qué él habla mal de mí?, y la pregunta sería ¿por qué Emiliano, que es su hijo, no quiere verlo?, y eso créeme que no tiene absolutamente nada que ver conmigo”