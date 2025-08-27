Hijo mayor de Pepe Aguilar se lanza en su contra: lo acusa de tratarlo diferente a sus hermanos

Video Hijo de Pepe Aguilar estalla contra el cantante por acusar a su mamá de dejarle la casa “vacía”

Emiliano Aguilar, primogénito de Pepe Aguilar, acaba de lanzarse directamente en su contra, acusándolo de haberlo tratado diferente que al resto de su familia, y le hizo una advertencia.

La declaración del rapero se suma a otras que ha hecho recientemente hablando negativamente de su papá, de quien ha estado distanciado, por lo menos en los últimos dos años.

Emiliano Aguilar acusa a Pepe Aguilar de tratarlo diferente

Fue por medio de un video que publicó en su cuenta de Instagram que Emiliano Aguilar contó cómo es que Pepe alegadamente hizo distinciones para con él.

“Si tuvieran un papá que tiene los recursos para quedarse en los hoteles más pasados de lanza que hay, díganme ustedes, ¿cómo se sintieran […] si toda la familia se queda en el hotel más lujoso que hay y a mí me mandan a un Holiday Inn, a un motel, con los trabajadores?”, dijo a la cámara.

El intérprete de ‘Soy el vato’ aseguró que no le “importa dónde duerma”, pues lo ha hecho “en el piso”, “en la calle” y “arriba de miados”, pero que “es la acción” lo que afecta.

“Esa es la realidad de las cosas para que la gente se dé cuenta que no todo es como ustedes piensan”, sentenció.

Emiliano Aguilar advierte a su papá

En un clip posterior, Emiliano Aguilar aclaró que si se ha decido a hablar es como reacción a lo que Pepe Aguilar dijo sobre su madre, Carmen Treviño, en semanas pasadas.

“Todo esto que estoy diciendo ahorita, todo esto que está pasando, todo esto es porque hablaste mal de mi mamá”, admitió.

“O sea, ¿cómo vas a decir que te dejaron sin nada, desde la ciudad de México hasta Tijuana?”, cuestionó, “¿que te vació la casa?”.

El artista indicó que “una cosa es que digas que mi mamá me llevó y otra cosa es que le metas ‘más salsa a los tacos’. Era innecesario”.

Él recordó que, previamente, aseguró que jamás iba a hablar mal de Pepe, pero que lo está haciendo “hasta que hizo esa entrevista hablando mal de mi mamá”, quien “siempre me ha cuidado”.