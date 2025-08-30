Emiliano Aguilar

Desaparece publicación de 'burla' a Emiliano Aguilar y éste reacciona: "Somos de diferente madera"

Emiliano Aguilar cuestionó el por qué "borraron la foto" de el Gordo Aguilar, perro consentido de Pepe Aguilar en la que, aparentemente, se burla de él.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video ¿Burla para Emiliano Aguilar? El Gordo parece ser comparado con él en publicación

La mañana de este 30 de agosto la polémica publicación en la cuenta de Instagram de El Gordo El Pug Aguilar la que, aparentemente, era una burla para Emiliano, ya no aparece en el muro de Instagram.

El rapero no se quedó callado y cuestionó el por qué la habrían eliminado.

PUBLICIDAD

"¿Por qué borraron la foto del perro insultándome?", se lee al inicio del mensaje. "Que pin… pocos huev… Definitivamente somos de diferente madera", escribió.

Emiliano Aguilar cuestiona a la cuenta de El Gordo Pug Aguilar.
Emiliano Aguilar cuestiona a la cuenta de El Gordo Pug Aguilar.
Imagen Emiliano Aguilar/Instagram

Más sobre Emiliano Aguilar

¿Burla para Emiliano Aguilar? El Gordo parece ser comparado con él en publicación
0:58

¿Burla para Emiliano Aguilar? El Gordo parece ser comparado con él en publicación

Univision Famosos
Emiliano Aguilar estaría enojado porque Pepe lo habría dejado de mantener: los detalles del pleito 
1:00

Emiliano Aguilar estaría enojado porque Pepe lo habría dejado de mantener: los detalles del pleito 

Univision Famosos
Ex de Pepe Aguilar rompe el silencio luego que él la acusó de dejarle la casa "vacía" 
1:00

Ex de Pepe Aguilar rompe el silencio luego que él la acusó de dejarle la casa "vacía" 

Univision Famosos
¿Pepe Aguilar y su familia menosprecian a su hijo mayor? Emiliano arremete contra “estos lacras”
1:09

¿Pepe Aguilar y su familia menosprecian a su hijo mayor? Emiliano arremete contra “estos lacras”

Univision Famosos
Hijo mayor de Pepe Aguilar le hace advertencia: lo acusa de tratarlo diferente a sus hermanos
2 mins

Hijo mayor de Pepe Aguilar le hace advertencia: lo acusa de tratarlo diferente a sus hermanos

Univision Famosos
Hijo de Pepe Aguilar estalla contra el cantante por acusar a su mamá de dejarle la casa “vacía”
1:00

Hijo de Pepe Aguilar estalla contra el cantante por acusar a su mamá de dejarle la casa “vacía”

Univision Famosos
Hermano de Ángela Aguilar arremete contra ella tras discurso sobre inmigrantes
1:00

Hermano de Ángela Aguilar arremete contra ella tras discurso sobre inmigrantes

Univision Famosos
Hijo mayor de Pepe Aguilar aclara si le ha “negado” que visite a su nieta: el cantante aún no la conoce
2 mins

Hijo mayor de Pepe Aguilar aclara si le ha “negado” que visite a su nieta: el cantante aún no la conoce

Univision Famosos
Hijo de Pepe Aguilar estalla contra quienes lo llaman “presumido” y con falta de “humildad”
0:46

Hijo de Pepe Aguilar estalla contra quienes lo llaman “presumido” y con falta de “humildad”

Univision Famosos
Hijo de Pepe Aguilar enfrenta polémica y confiesa por qué ignoró al cantante en el Día del Padre
0:53

Hijo de Pepe Aguilar enfrenta polémica y confiesa por qué ignoró al cantante en el Día del Padre

Univision Famosos

La ruptura entre Emiliano y la familia Aguilar se ha hecho más evidente en las últimas semanas tras los dimes y diretes.

El primogénito de Pepe Aguilar recientemente externó su molestia tras las acusaciones de su padre sobre su madre, Carmen Treviño, a quien acusa de haberle robado.

"Todo esto que estoy diciendo ahorita, todo esto que está pasando, todo esto es porque hablaste mal de mi mamá. O sea, ¿ cómo vas a decir que te dejaron sin nada, desde la ciudad de México hasta Tijuana?, ¿Que te vació la casa?", cuestionó.

"Una cosa es que digas que mi mamá me llevó y otra cosa es que le metas 'más salsa a los tacos'. Era innecesario", añadió.

En otro video también ventiló las supuestas diferencias que Pepe hacía entre él y su familia.

"Si toda la familia se queda en el hotel más lujoso que hay y a mí me mandan a un Holiday Inn, a un motel, con los trabajadores", dijo a la cámara.

Emiliano señaló que no le "importa dónde duerma", pues lo ha hecho "en la calle", pero que "es la acción" lo que le duele.

"Esa es la realidad de las cosas para que la gente se dé cuenta que no todo es como ustedes piensan", sentenció.

Por su parte, Pepe Aguilar no ha emitido declaraciones, sin embargo, en entrevistas ha confirmado que hay un distanciamiento con su hijo.

Gordo El Pug Aguilar ¿se burla de Emiliano?
Gordo El Pug Aguilar ¿se burla de Emiliano?
Imagen Gordo Pug Aguilar/Instagram
Relacionados:
Emiliano AguilarPepe AguilarHijos de famososPolémicas de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD