Desaparece publicación de 'burla' a Emiliano Aguilar y éste reacciona: "Somos de diferente madera"

Video ¿Burla para Emiliano Aguilar? El Gordo parece ser comparado con él en publicación

La mañana de este 30 de agosto la polémica publicación en la cuenta de Instagram de El Gordo El Pug Aguilar la que, aparentemente, era una burla para Emiliano, ya no aparece en el muro de Instagram.

El rapero no se quedó callado y cuestionó el por qué la habrían eliminado.

"¿Por qué borraron la foto del perro insultándome?", se lee al inicio del mensaje. "Que pin… pocos huev… Definitivamente somos de diferente madera", escribió.

Emiliano Aguilar cuestiona a la cuenta de El Gordo Pug Aguilar. Imagen Emiliano Aguilar/Instagram

La ruptura entre Emiliano y la familia Aguilar se ha hecho más evidente en las últimas semanas tras los dimes y diretes.

El primogénito de Pepe Aguilar recientemente externó su molestia tras las acusaciones de su padre sobre su madre, Carmen Treviño, a quien acusa de haberle robado.

"Todo esto que estoy diciendo ahorita, todo esto que está pasando, todo esto es porque hablaste mal de mi mamá. O sea, ¿ cómo vas a decir que te dejaron sin nada, desde la ciudad de México hasta Tijuana?, ¿Que te vació la casa?", cuestionó.

"Una cosa es que digas que mi mamá me llevó y otra cosa es que le metas 'más salsa a los tacos'. Era innecesario", añadió.

En otro video también ventiló las supuestas diferencias que Pepe hacía entre él y su familia.

"Si toda la familia se queda en el hotel más lujoso que hay y a mí me mandan a un Holiday Inn, a un motel, con los trabajadores", dijo a la cámara.

Emiliano señaló que no le "importa dónde duerma", pues lo ha hecho "en la calle", pero que "es la acción" lo que le duele.

"Esa es la realidad de las cosas para que la gente se dé cuenta que no todo es como ustedes piensan", sentenció.

Por su parte, Pepe Aguilar no ha emitido declaraciones, sin embargo, en entrevistas ha confirmado que hay un distanciamiento con su hijo.