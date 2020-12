Ellen DeGeneres da positivo a covid, asegura que se siente bien

"Hola a todos, quiero que sepan que di positivo para Covid-19. Afortunadamente, me siento bien en este momento", escribió en sus redes sociales este jueves.

Hasta ahora la comediante no ha dado a conocer si su esposa, la actriz retirada Portia de Rossi, también contrajo COVID-19. Tampoco la intérprete nacida en Australia ha dado a conocer esta información.

La presentadora anunció que se tomará unas vacaciones, tras estar envuelta en la polémica ocasionada después de que el personal de 'The Ellen Show' presentó quejas sobre conducta sexual inapropiada, racismo y maltrato que vivían dentro de la producción.

En su monólogo de apertura, Degeneres dijo: "El primer día de nuestro programa, en nuestra primera reunión, le dije a todos que 'The Ellen DeGeneres Show' sería un lugar de felicidad; que nadie alzaría la voz y que todos serían tratados con respeto. Obviamente, algo cambió, y me decepciona saber que no ha sido así".