Novio de Alicia Villarreal reacciona al rechazo de hija de la cantante: le manda este mensaje
Cibad Hernández rompió el silencio luego de que Melenie Carmona dejara claro que no aprueba la relación entre él y su mamá. Él incluso le hizo “un llamado” a la joven modelo.
Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, reaccionó a la reciente confesión de la hija de la cantante, Melenie, quien desaprueba su romance.
En un ‘live’ reciente, la primogénita de Arturo Carmona dejó claro que no se siente preparada para convivir con el ‘influencer’.
Ella igualmente compartió que considera que su madre inició “muy rápido” un nuevo amorío tras su divorcio de Cruz Martínez, por lo que “no está de acuerdo”.
Novio de Alicia Villarreal habla del rechazo de Melenie
A horas de que Melenie Carmona confesara que está distanciada de Alicia Villarreal precisamente por su idilio con Cibad Hernández, este brindó su opinión al respecto.
“Yo respeto mucho su punto de vista. Yo creo que cada persona vive sus procesos totalmente diferentes, y sus duelos”, declaró en entrevista con el presentador argentino Javier Ceriani.
El creador de contenido contó que tuvo la oportunidad de conocer a la modelo “en el cumpleaños” de la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’, donde “platicaron”.
Pese a lo que la joven manifestó, el abogado de profesión expresó que conserva la esperanza de que ella lo llegará a admitir.
“Yo estoy muy confiado. Se lo dejo todo en manos de Dios. Creo que la vida es muy justa y muy grande, y que el tiempo es el único aliado que nos va a dar la verdad”, sentenció.
Él afirmó que ahorita “lo único” que le queda es aceptar la postura de Melenie: “Habla desde su sanidad y eso también hay que respetarlo muchísimo”.
Eso sí, adelantó que quiere crear un vínculo con ella y le envió un mensaje aprovechando su aparición en la emisión.
“Le hago un llamado”, enunció, “todo lo que pertenezca a la vida de Alicia Villarreal, yo amo eso porque no estoy con ella solamente, sino con todo lo que le rodea”.
“Estoy abierto. Creo que la relación se va a dar en un futuro. Tiene toda la razón. Creo que los tiempos de Dios son perfectos y vamos paso a pasito”, sumó.
Novio de Alicia Villarreal seguirá apoyándola
Cibad Hernández recalcó que continuará al lado de Alicia Villarreal, de quien incluso está dispuesto a acoger a sus parientes.
“Voy a amar todo lo que tenga que ver con mi mujer: a sus hijos, a su madre, a su familia”, aseguró tajantemente.
Sus palabras llegan luego de que la artista le agradeciera por defenderla ante el comentario que Julio Camejo le hizo a Arturo Carmona con referencia a ella durante una función de su obra teatral ‘Perfume de Gardenia’.
“Me siento muy orgullosa del gran hombre que eres, de tu dedicación, de tu compromiso con la vida… te admiro y respeto mucho. Te amo”, le escribió en Instagram.