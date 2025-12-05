Melenie Carmona

Alicia Villarreal revela que su hija Melenie no vive con ella en medio de su distanciamiento: ¿dónde está?

La cantante compartió que su retoño lleva meses fuera del hogar familiar. Ella habló al respecto luego de que la joven confesara que no apoya el noviazgo de su mamá con Cibad Hernández.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Alicia Villarreal reacciona a las fuertes declaraciones de su hija sobre su noviazgo con Cibad

Alicia Villarreal y su hija, Melenie Carmona, se encuentran actualmente alejadas, así lo dio a conocer la joven durante una transmisión en redes sociales.

La modelo de 26 años explicó que no aprueba la relación que su madre mantiene con Cibad Hernández, por lo que ha preferido tomar su distancia.

“Si ella quiere tener un apoyo emocional pues que lo tenga, pero no significa que yo lo voy a tener que estar solapando o aguantando o aplaudiéndole cosas que yo no estoy de acuerdo”, dijo.

“Por eso la dejé de seguir [en redes sociales], por eso estamos un poco distanciadas, porque yo no quiero ir a mi casa y desayunar como si nada, yo no quiero convivir con estas personas, no estoy lista”, añadió.

Alicia Villarreal revela con quién vive su hija

Luego de que Melenie manifestara públicamente, Alicia Villarreal reaccionó a sus palabras de forma discreta y prudente.

“Siento que está bien la manera en la que se expresa la gente porque al final de cuentas es una nueva generación también”, comentó ante las cámaras de Despierta América.

“Nosotros debemos de entenderlos, apoyarlos, quererlos y somos sus padres, tenemos que estar ahí siempre para ellos”, agregó.

La llamada ‘Güerita consentida’ reveló, además, que su retoño tiene meses radicando fuera de su hogar y detalló con quién está.

“Ahorita ella pues ya va a cumplir un año que tiene su independencia y que tiene su pareja, y está viviendo con su pareja”, expuso.

Recientemente, Melenie no ha compartido en las plataformas digitales fotografías o información sobre la persona con la que está saliendo.

Alicia Villarreal responde si pasará Navidad con Melenie

Considerando la época, Alicia Villarreal contestó si, a pesar de cómo están las cosas, estará en Navidad con su primogénita.

“Con mis hijos, tenemos el plan normal”, adelantó, “Melenie está acostumbrada a hacer eso, es una niña que ha dependido de mí toda su vida”.

La artista admitió que le afecta la situación: “¡Sí, claro! Es que, nuestros hijos para nosotros los padres… más a la mamá, los parimos, los cuidamos”.

“Yo creo que realmente somos lo más comprometidos con la vida de ellos y son nuestros amores más incondicionales”, concluyó.

