Muertes de famosos Elizabeth Dupeyrón perdió las ganas de vivir tras muerte de su hijo: por años acusó a hija de Colosio La actriz estaba en la cima de su carrera cuando perdió a su hijo. Años más tarde fue diagnosticada con un trastorno neurodegenerativo que la alejó de las telenovelas.



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Video Hija de Colosio es cuestionada sobre la muerte del hijo de Elizabeth Dupeyrón: así reacciona

Elizabeth Dupeyrón perdió las ganas de vivir tras la trágica muerte de su hijo. Ramsés Alí Márquez Dupeyrón, presuntamente, fue envenenado en casa de Mariana, hija de Luis Donaldo Colosio, en febrero de 2015.

Elizabeth nació el 14 de enero de 1951 en Teapa, Tabasco y forma parte de una de las dinastías más importantes en México: la familia de actores Dupeyrón.

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La actriz comenzó su carrera siendo solo una niña en el cine mexicano a finales de la década de los cincuenta. Sin embargo, su debut en las telenovelas sucedió en 1958 en ‘Gutierritos’.

‘María Isabel’, ‘Cañaveral de Pasiones’, ‘¡Vivan los niños!’, ‘Cuidado con el ángel’, ‘La que no podía amar’ y ‘La Gata’ fueron otros de sus proyectos, a los que también se sumaron programas como ‘La rosa de Guadalupe’.

Elizabeth Dupeyrón con el actor Humberto Elizondo en la telenovela 'La que no podía amar'. Imagen Televisa

La trágica muerte de su hijo

Cundo Elizabeth Dupeyrón se encontraba en la cima de su carrera, su hijo Ramsés murió durante un ritual de sanación en casa de Mariana, hija de Luis Donaldo Colosio, excandidato a la Presidencia de México.

Según reportes de medios mexicanos, como Infobae, el 15 de febrero de 2015, el hijo de Elizabeth Duperyón murió tras tres días de agonía y tras, presuntamente, haber ingerido una bebida de ayahuasca.

Tras la muerte de su hijo, la intérprete buscó legalmente que el caso de Ramsés se esclareciera, pues para ella, a él lo habían dejado morir.

“Para mí, Mariana Colosio es una asesina, porque tuvo a mi hijo en su casa y no lo ayudó”, dijo a Excélsior en 2019.

La causa de muerte de su hijo nunca se pudo determinar, ya que, supuestamente, el cuerpo de Ramsés fue cremado antes de que concluyeran las investigaciones.

El hijo de Elizabeth Dupeyrón murió tras supuestamente beber ayahuasca. Imagen Elizabeth Dupeyrón / Facebook



Aunque la intérprete buscó legalmente que el caso se esclareciera, en el proceso, su salud comenzó a mermarse.

Su diagnóstico de Parkinson

En 2020, la actriz declaró a ‘Ventaneando’ que había sido diagnosticada con mal de Parkinson, enfermedad que, considera, le “fue inducida” por tomar medicamentos para controlar la ansiedad y falta de sueño.

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“De salud no he estado bien, el golpe que me dieron los infames que mataron a mi hijo es irreparable, ha traído consecuencias muy graves a mi salud. Esas medicinas que se toman para la depresión, para dormir te llevan al caos y te llevan a la desesperación”, dijo.

“Siento que mi Parkinson fue por medicamentos, fue inducido, porque yo estaba muy sensible. Las personas con temblor esencial están muy sensibles a esto y un golpe como el que recibí que no es fácil perder a un hijo, perder a tu primogénito, pues te rompe el sistema nervioso (…) Estoy sin trabajo, no quiero trabajar tampoco, porque no puedo”, agregó.

Una de las últimas apariciones de Elizabeth Dupeyrón sucedió en 2021 en ‘Sale el Sol’. En aquella entrevista, la actriz señaló que había perdido las ganas de vivir.