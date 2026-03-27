Muertes de famosos ¿Qué le pasó al hijo de Elizabeth Dupeyrón y por qué ella señaló a la hija de Colosio de su muerte? La actriz se encontraba en la cima de su carrera cuando sufrió la muerte de su hijo. Alí Márquez Dupeyrón presuntamente fue envenenado en casa de Mariana, hija de Luis Donaldo Colosio.



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Video Hija de Colosio es cuestionada sobre la muerte del hijo de Elizabeth Dupeyrón: así reacciona

Elizabeth Dupeyrón se encontraba en la cima de su carrera cuando su hijo, Alí Márquez Dupeyrón, murió durante un ritual de sanación en casa de Mariana, hija de Luis Donaldo Colosio, excandidato a la Presidencia de México que fue asesinado 21 años atrás.

Según reportes de medios mexicanos, como Infobae, el 15 de febrero de 2015, el hijo de Elizabeth Duperyón murió tras tres días de agonía y tras, presuntamente, haber ingerido una bebida de ayahuasca.

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Tras la muerte de su hijo, Elizabeth Dupeyrón acusó que Ramsés había sido asesinado y, presuntamente envenenado, ya que quieres lo invitaron a la ceremonia espiritual, no llamaron a nadie para auxiliarlo y, en cambio, supuestamente, lo encerraron en un cuarto mientras él agonizaba.

“Tuvo esta señora en su casa a mi hijo agonizando tres días… Lo dejó morir, lo vio morir día con día y en lo que ellos seguían con sus ceremonias espirituales, mi hijo moría deshidratado”, declaró a Ventaneando en mayo de 2020.

El hijo de Elizabeth Dupeyrón murió tras supuestamente beber ayahuasca. Imagen Elizabeth Dupeyrón / Facebook



Mientras que, en 2019, Elizabeth Dupeyrón señaló directamente a la hija de Colosio frente a la prensa mexicana.

“Para mí, Mariana Colosio es una asesina, porque tuvo a mi hijo en su casa y no lo ayudó”, dijo la actriz a Excélsior.

“Hay mucha falta de justicia. En este caso está involucrada Mariana Colosio, hija del fallecido aspirante a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Esta persona mantuvo agonizando a mi hijo en su casa y no llamaron a la ambulancia, ni a ningún servicio médico y murió por esa falta de atención”, insistió.

La causa de muerte del hijo de Elizabeth Dupeyrón nunca se pudo determinar, ya que, supuestamente, el cuerpo de Ramsés fue cremado antes de que concluyeran las investigaciones.

Ante esta situación, la actriz de telenovelas como ‘La Gata’ y ‘Cañaveral de Pasiones’, puso una denuncia por el supuesto homicidio de su hijo ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, pero no procedió.

“Las autoridades han ignorado la verdad. Hay mucho dolor en México por esta falta de justicia, hacen lo que quieren y se burlan de las víctimas”, dijo en 2019, según reportes de la revista Cosas.

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“Murió en la casa de Mariana. Lo llevaron ahí (al dispensario) para deshacerse del cuerpo”, sentenció.

El retiro de Elizabeth Dupeyrón

La muerte de su hijo mermó la salud de Elizabeth Dupeyrón, quien poco a poco se fue retirando de las telenovelas.

En 2020, la actriz declaró a ‘Ventaneando’ que había sido diagnosticada con de Parkinson, enfermedad que, considera, le “fue inducida” por tomar medicamentos para controlar la ansiedad y falta de sueño.

“De salud no he estado bien, el golpe que me dieron los infames que mataron a mi hijo es irreparable, ha traído consecuencias muy graves a mi salud. Esas medicinas que se toman para la depresión, para dormir te llevan al caos y te llevan a la desesperación”, dijo.