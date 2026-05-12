Muertes de famosos Incendio en el que murieron la periodista Yolaine Díaz y su mamá fue provocado: detienen a inquilino Un inquilino del edificio de apartamentos en Inwood fue arrestado por haber ocasionado el fuego que derivó en el deceso de la experta en moda y su madre, además del de otra persona.



Video Muerte de periodista de People en Español y su mamá en incendio conmociona a familiares y amigos

Un inquilino del edificio en el que vivían la periodista Yolaine Díaz y su madre, Ana Mirtha Lantigua, ha sido arrestado por ocasionar el incendio en el que ambas, junto con otra persona, perdieron la vida.

Las autoridades informaron que el 11 de mayo fue detenido Victor Arias, de 29 años, quien ahora enfrenta tres cargos de homicidio por negligencia criminal, de acuerdo con información del Daily News.

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Incendio en el que fallecieron Yolaine Díaz y su mamá fue provocado

Según el medio, en los documentos judiciales se explica que las cámaras de seguridad en el inmueble, ubicado en la sección de Inwood del alto Manhattan, en Nueva York, grabaron a Victor Arias arrojando una colilla de cigarrillo encendida sobre unas cajas de cartón.

Luego de haber aventado el residuo, el hombre subió las escaleras, a las 12:27 a.m. En cinco minutos, el humo comenzó a elevarse sobre el embalaje y, en otros 10, todo el vestíbulo estaba envuelto en llamas, indicaron los fiscales.

Los bomberos de la ciudad detallaron que el fuego se propagó rápidamente por el pasillo de la primera planta y se propagó por la única escalera interna de la construcción.

El imputado, quien reside en el lugar con su mamá y hermanas, presuntamente salió de su casa, vio el siniestro y huyó sin avisar a nadie de lo que estaba pasando, dijo al diario una fuente policial.

En la comparecencia de este martes 12 de mayo, ante el Tribunal Penal del Bronx, una jueza concedió a Arias la libertad bajo supervisión sin fianza.

Alexander Bourdakos, fiscal adjunto, solicitó a la magistrada Sharin Zarabi que no se fijara fianza, señalando que, si bien Victor “actuó con negligencia criminal, las pruebas en este momento no sugieren que tuviera la intención de provocar ese resultado”.

“Esto no debe interpretarse en modo alguno como una minimización de las consecuencias catastróficas derivadas de las acciones del acusado”, aclaró.

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En tanto se determina si es culpable o no, él deberá cumplir un toque de queda en el que tendrá que estar en su hogar desde las 9:00 p.m. hasta las 7:00 a.m.

Víctimas del incendio fueron encontradas en las escaleras

En la denuncia penal se especifica que un oficial del Departamento de Bomberos de Nueva York encontró a las tres víctimas, entre ellas Yolaine Díaz y Ana Mirtha, en una escalera cercana a la azotea “con quemaduras en todo el cuerpo”, aproximadamente una hora después de que se desatara el incendio.