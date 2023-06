Hijo de Edwin Luna hace súplica ante pelea de su mamá con el cantante

Erika Monclova asegura que su hijo no ha tenido el respaldo del cantante: "Él nunca ha tenido el apoyo de su papá como tal, eso no es nuevo y Miguel lo sabe… La realidad no lo ha apoyado para nada, pero Miguel está acostumbrado a eso, mi hijo le echa ganas por sí solo", comentó en la entrevista transmitida el 12 de junio.