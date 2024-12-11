Edwin Luna fue diagnosticado con trastorno mental: revela que su vida cambió

Edwin Luna fue diagnosticado con un trastorno mental. El líder de La Trakalosa de Monterrey habló abiertamente sobre la manera en que cambió su vida luego de que le fueran detectadas algunas conductas que desde su niñez se habían manifestado y no se había dado cuenta.

“Hace un mes me diagnosticaron TDAH, Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad. No sabía que lo tenía desde niño”, reveló en una entrevista con el diario mexicano Posta, publicada el 10 de diciembre.

El cantante explicó que el olvido recurrente de algunas cosas lo que lo llevó a visitar al médico, ya que sus constantes distracciones estaban comenzando a afectar su vida personal y laboral.

“Me fui a diagnosticar porque me empecé a dar cuenta que las cosas se me olvidaban. Dejaba las cosas de poner atención. La gente me hablaba y no estaba escuchando lo que me hacían. Cuando me diagnostican esto, dije: ‘wow, ya entendí por qué estoy dejando de hacer cosas pendientes”, manifestó el esposo de Kimberly Flores.

Así cambió su vida tras ser diagnosticado con TDAH

Edwin Luna confesó que tras ser diagnosticado con TDAH su vida cambió de una “forma increíble” con los medicamentos que le fueron administrados, a tal punto de que ahora se siente “una persona distinta”.

“Fui a tomar estudios con una neuróloga y me dijo tienes TDAH. ‘¿Desde cuándo?’, le dije. ‘Desde niño’, me dijo: ‘mira te vamos a tener que medicar y tú vas a notar los cambios’. Soy otro, soy una persona distinta”, narró.

Por último, el intérprete de ‘Borracho de Amor’ aseguró que los resultados de su tratamiento han sido tan buenos que hasta logró componer una canción “en 10 minutos”.

“Me siento contento, estoy enfocado a mis proyectos (…), retomé la composición y por primera vez en mi vida, la semana pasada compuse una canción en 10 minutos, siempre he sido un compositor, que me considero bueno, pero nunca lo había hecho tan rápido, entonces, me siento feliz, me siento pleno, me siento con todo”, sentenció.

Edwin Luna padece enfermedad incurable

Además de padecer Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, Edwin Luna tiene hipotiroidismo.

En junio de 2024, el cantante de 37 años reveló que una cirugía estética lo alertó sobre un mal funcionamiento en su sistema endocrino que estaba afectando severamente su peso.

“Tengo hipotiroidismo. Es una enfermedad controlable, pero no tiene cura… así que mi medicamento lo voy a tomar toda la vida, pero me siento bien. (Mi enfermedad) sí afecta la garganta, pero me di cuenta a tiempo”, contó.

¿Qué es el TDAH, trastorno que padece Edwin Luna?