Edwin Luna

Edwin Luna fue diagnosticado con trastorno mental: revela que su vida cambió

El líder de La Trakalosa de Monterrey se sinceró sobre la manera en que ha cambiado su vida luego de que fue diagnosticado con un trastorno mental que padecía desde niño y no sabía.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Kimberly Flores encara públicamente a Edwin Luna tras dedicarle inquietante mensaje: esto le reclama

Edwin Luna fue diagnosticado con un trastorno mental. El líder de La Trakalosa de Monterrey habló abiertamente sobre la manera en que cambió su vida luego de que le fueran detectadas algunas conductas que desde su niñez se habían manifestado y no se había dado cuenta.

“Hace un mes me diagnosticaron TDAH, Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad. No sabía que lo tenía desde niño”, reveló en una entrevista con el diario mexicano Posta, publicada el 10 de diciembre.

PUBLICIDAD

El cantante explicó que el olvido recurrente de algunas cosas lo que lo llevó a visitar al médico, ya que sus constantes distracciones estaban comenzando a afectar su vida personal y laboral.

“Me fui a diagnosticar porque me empecé a dar cuenta que las cosas se me olvidaban. Dejaba las cosas de poner atención. La gente me hablaba y no estaba escuchando lo que me hacían. Cuando me diagnostican esto, dije: ‘wow, ya entendí por qué estoy dejando de hacer cosas pendientes”, manifestó el esposo de Kimberly Flores.

Más sobre Edwin Luna

Edwin Luna lleva años sin ver a su hijo: ‘’No me ha buscado y no quiero que me busque’’
3:05

Edwin Luna lleva años sin ver a su hijo: ‘’No me ha buscado y no quiero que me busque’’

Univision Famosos
¿Kimberly Flores maltrata al hijo de Edwin Luna?: el cantante responde tajante
2 mins

¿Kimberly Flores maltrata al hijo de Edwin Luna?: el cantante responde tajante

Univision Famosos
Kimberly Flores encara públicamente a Edwin Luna tras dedicarle inquietante mensaje: esto le reclama
0:58

Kimberly Flores encara públicamente a Edwin Luna tras dedicarle inquietante mensaje: esto le reclama

Univision Famosos
Pensaron que se había "ido al cielo": Kimberly Flores reclamó a Edwin Luna por polémico mensaje
2 mins

Pensaron que se había "ido al cielo": Kimberly Flores reclamó a Edwin Luna por polémico mensaje

Univision Famosos
Edwin Luna lanza inquietante mensaje sobre Kimberly Flores: ella responde
1 mins

Edwin Luna lanza inquietante mensaje sobre Kimberly Flores: ella responde

Univision Famosos
Edwin Luna revela enfermedad incurable que padece: una cirugía estética lo alertó
2 mins

Edwin Luna revela enfermedad incurable que padece: una cirugía estética lo alertó

Univision Famosos
Edwin Luna luce casi irreconocible tras último retoque estético: fotos
1 mins

Edwin Luna luce casi irreconocible tras último retoque estético: fotos

Univision Famosos
Actriz de ‘Minas de Pasión’ se casa con amigo de su exesposo: publica fotos de la boda
2 mins

Actriz de ‘Minas de Pasión’ se casa con amigo de su exesposo: publica fotos de la boda

Univision Famosos
Kimberly Flores dice que si Edwin Luna la deja, se conseguirá otro: “A mí que me mantengan”
1:17

Kimberly Flores dice que si Edwin Luna la deja, se conseguirá otro: “A mí que me mantengan”

Univision Famosos
Alma Cero presume romance con amigo de su exesposo Edwin Luna: dice que 'volvió a ser mamá'
3 mins

Alma Cero presume romance con amigo de su exesposo Edwin Luna: dice que 'volvió a ser mamá'

Univision Famosos

Así cambió su vida tras ser diagnosticado con TDAH

Edwin Luna confesó que tras ser diagnosticado con TDAH su vida cambió de una “forma increíble” con los medicamentos que le fueron administrados, a tal punto de que ahora se siente “una persona distinta”.

“Fui a tomar estudios con una neuróloga y me dijo tienes TDAH. ‘¿Desde cuándo?’, le dije. ‘Desde niño’, me dijo: ‘mira te vamos a tener que medicar y tú vas a notar los cambios’. Soy otro, soy una persona distinta”, narró.

Por último, el intérprete de ‘Borracho de Amor’ aseguró que los resultados de su tratamiento han sido tan buenos que hasta logró componer una canción “en 10 minutos”.

“Me siento contento, estoy enfocado a mis proyectos (…), retomé la composición y por primera vez en mi vida, la semana pasada compuse una canción en 10 minutos, siempre he sido un compositor, que me considero bueno, pero nunca lo había hecho tan rápido, entonces, me siento feliz, me siento pleno, me siento con todo”, sentenció.

PUBLICIDAD

Edwin Luna padece enfermedad incurable

Además de padecer Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, Edwin Luna tiene hipotiroidismo.

En junio de 2024, el cantante de 37 años reveló que una cirugía estética lo alertó sobre un mal funcionamiento en su sistema endocrino que estaba afectando severamente su peso.

“Tengo hipotiroidismo. Es una enfermedad controlable, pero no tiene cura… así que mi medicamento lo voy a tomar toda la vida, pero me siento bien. (Mi enfermedad) sí afecta la garganta, pero me di cuenta a tiempo”, contó.

¿Qué es el TDAH, trastorno que padece Edwin Luna?

De acuerdo con Mayo Clinic, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un trastorno mental que comprende una combinación de problemas persistentes, como dificultad para prestar atención, hiperactividad y conducta impulsiva.

Relacionados:
Edwin LunaKimberly FloresEscándalos de famososPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD