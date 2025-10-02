Edwin Luna reacciona a señalamientos de presunto abuso en contra de su hermano: hace petición

Edwin Luna reaccionó a los señalamientos de presunto abuso que enfrenta su hermano en agravio de una menor de edad.

A través de un video que compartió en Instagram, el líder de La Trakalosa de Monterrey se refirió al proceso legal que enfrenta desde hace tres años su hermano y, aunque aseguró que el “responsable de los actos” debe pagar las consecuencias, pide no se le involucre a él

PUBLICIDAD

“Quiero dar un mensaje que es muy difícil para mí. He visto que hace algunas horas, no sé si tendrá algunos días, pero hace algunas horas me empezaron a etiquetar y han utilizado mi nombre para hacer una denuncia pública y tratar un tema muy delicado que involucra a un familiar mío”, expresó este 1 de octubre.

“Primero que nada, quiero ser muy honesto (…) y decirles que estoy totalmente en contra de cualquier situación que involucre el abuso, maltrato o alguna otra situación en contra de las mujeres”, agregó.

Edwin Luna aseguró que, aunque “entendía la situación” y en ningún momento quería culpar a los afectados, estaba en contra de que se le estuviera difamando de supuestamente hacer un tipo de influencia en el caso de su hermano.

“En base a mis sentimientos y en toda mi educación, jamás, sea un familiar o no lo sea, encubriría o trataría de quitarle el peso de la ley a algo que tenga todo esto involucrado. Quiero invitar a la persona que me está atacando a mí, asegurando que en base a mis influencias, mi carrera e inclusive, mi economía, me he encargado de encubrir muchísimas cosas, lo cual es totalmente falso”, insistió y agregó: “Mi criterio es que aún así, siendo una persona cercana, todo tiene que ir al margen de la ley”.

Edwin Luna aseguró que aunque no podía entrar en detalles de la situación, se deslindaba por completo del tema y con la voz entrecortada, subrayó: “Yo no soy responsable”.

“Me duele en el alma, pero también tienen que entender que son cosas que a uno no le corresponden y que yo soy totalmente responsable de mis hechos y de mis actos. Yo pagaré las consecuencias de cada cosa que yo haga, pero la que hace una persona que está al lado de mi vida no me corresponde a mí (…) No se me hace justo que me juzguen a mí”, sentenció.

PUBLICIDAD

La acusación por la que el hermano de Edwin Luna está en la polémica

El 30 de septiembre, I lse Landeros hizo público el proceso legal que desde hace tres años enfrenta contra su exesposo, a quien se refirió como un “regidor de un municipio afiliado al Partido Acción Nacional” en Monterrey y "hermano" de "un afamado cantante de música de banda muy conocido en la ciudad".

A través de una publicación de Facebook, la mujer señaló al hermano de Edwin Luna de supuestamente haber abusado de su hijastra desde que ella tenía 9 años y de, presuntamente, cometer el delito de tráfico de influencias.

“Imagina que mueves cielo, mar y tierra, que vas de junta en junta hablando con quien se pueda para hacerlo enfrentar la justicia, y logras con ayuda divina, hacer que lo extraditen, que lo vinculen a proceso y lo internen en un penal en lo que se le dicta una sentencia; pero ves como el procedimiento se dilata, notas como evita llegar a la audiencia de su juicio”, relató.