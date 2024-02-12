Alma Cero

Actriz de ‘Minas de Pasión’ se casa con amigo de su exesposo: publica fotos de la boda

La intérprete se mostró feliz por su enlace y protagonizó varias fotografías con su hijo e hijastro.

Por:
Univision


Alma Cero, actriz de ‘Minas de Pasión’, estuvo casada con Edwin Luna por dos meses en 2017. A siete años de su separación, la intérprete se vuelve a dar otra oportunidad en el amor y contrajo nupcias con un amigo de su exesposo.

La bailarina se casó el fin de semana con el cirujano Enrique Orozco, quien es 11 años menor que ella.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Alma Cero dio a conocer la noticia, luego de que el 17 de enero pasado se comprometió con el médico, quien operó al vocalista de La Trakalosa de Monterrey hace algún tiempo.

Así fue la boda de Alma Cero y el amigo de su ex Edwin Luna

Gracias a las imágenes que la actriz posteó, se pudo apreciar el espectacular vestido de novia que portó, el cual hacía juego con el traje en tonos blanco que utilizó su hoy esposo.

“Con mi señor esposo”, precisó Alma Cero como descripción de la primera foto de su boda, a la que acudieron famosos como Lorena de la Garza.

Así fue la boda de Alma Cero, actriz de 'Minas de Pasión'.
Así fue la boda de Alma Cero, actriz de 'Minas de Pasión'.
Imagen Alma Cero/Instagram

Otra de las publicaciones que atrajo miradas fue la del primer baile de los novios, el cual se dio con la canción ‘Desde que llegaste’ de Reyli Barba.

Los recién casados mostraron que los invitados de honor a su enlace fueron sus respectivos hijos, con quienes protagonizaron tiernas fotografías que compartieron con sus seguidores.

“Rodeados de nuestra familia. Te amo príncipe… A cuidar del árbolito, sus ramas y sus hojitas”, escribió la estrella de televisión.

Alma Cero y su esposo posaron con sus respectivos hijos el día de su boda
Alma Cero y su esposo posaron con sus respectivos hijos el día de su boda
Imagen Alma Cero/Instagram

Horas después del enlace, que se llevó a cabo este domingo 11 de febrero, Alma Cero compartió su felicidad y destacó que pese al dolor de cabeza que tenía por la fiesta que realizaron, está feliz de su reciente boda.

“Feliz día del resto de nuestras vidas”, dijo la actriz de telenovelas mientras mostraba sus sortijas de matrimonio y destacaba que lo único que le importaba era haber encontrado a su “príncipe”, como de cariño le dice al cirujano.

“Solo puedes ver lo que tú eres mi príncipe. Gracias por elegirme”, apuntó Alma Cero.

