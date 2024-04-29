Edwin Luna luce casi irreconocible tras último retoque estético: fotos

Video Edwin Luna se sometió a un trasplante capilar porque se "estaba quedando sin tierra en la maceta"

El cantante Edwin Luna causó revuelo en las redes al someterse a nuevos procedimientos estéticos. A través de un video en Instagram, el líder de la Trakalosa de Monterrey mostró los cambios que se realizó, incluyendo una perfilación de nariz y mandíbula.

“Yo creo que quedamos muy bien, no me siento inflamado, no me siento con nada, entonces para los videos musicales, las fotos, todo lo que tengo que hacer me voy a ver mucho mejor”, expresó el pasado 26 de abril.

Edwin Luna divine opiniones tras presumir retoque estético

Aunque algunos de sus seguidores aplaudieron su decisión y lo apoyaron, otros opinaron que no era necesario modificar su rostro, ya que ahora “lucía irreconocible”. Incluso, hubo quienes apuntaron que su esposa, Kimberly Flores, podría estar influyendo en sus decisiones estéticas.

Así presumió Edwin Luna los resultados de su último arreglito estético. Imagen Edwin Luna / Instagram

Los arreglitos físicos de Edwin Luna

La perfilación de nariz y mandíbula no es la única intervención a la que se ha sometido el intérprete de 'Borracho de amor'. En 2021, reveló que usaba bótox ocasionalmente para mantener una apariencia más juvenil.

Sin embargo, en 2022, dejó el bótox para probar un tratamiento llamado “emface”, que se enfoca en fortalecer los músculos faciales y dar firmeza a la piel. Mientras que a finales del mismo año, Edwin Luna compartió que se había sometido a un trasplante capilar para mejorar su aspecto y ocultar la calvicie.