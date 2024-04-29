Edwin Luna luce casi irreconocible tras último retoque estético: fotos
El vocalista de la Trakalosa de Monterrey compartió imágenes de su transformación física. Aunque el mismo cantante señaló que no necesitaba los retoques estéticos, en sus nuevos videos musicales se vería “mucho mejor”.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
El cantante Edwin Luna causó revuelo en las redes al someterse a nuevos procedimientos estéticos. A través de un video en Instagram, el líder de la Trakalosa de Monterrey mostró los cambios que se realizó, incluyendo una perfilación de nariz y mandíbula.
“Yo creo que quedamos muy bien, no me siento inflamado, no me siento con nada, entonces para los videos musicales, las fotos, todo lo que tengo que hacer me voy a ver mucho mejor”, expresó el pasado 26 de abril.
Edwin Luna divine opiniones tras presumir retoque estético
Aunque algunos de sus seguidores aplaudieron su decisión y lo apoyaron, otros opinaron que no era necesario modificar su rostro, ya que ahora “lucía irreconocible”. Incluso, hubo quienes apuntaron que su esposa, Kimberly Flores, podría estar influyendo en sus decisiones estéticas.
Los arreglitos físicos de Edwin Luna
La perfilación de nariz y mandíbula no es la única intervención a la que se ha sometido el intérprete de 'Borracho de amor'. En 2021, reveló que usaba bótox ocasionalmente para mantener una apariencia más juvenil.
Sin embargo, en 2022, dejó el bótox para probar un tratamiento llamado “emface”, que se enfoca en fortalecer los músculos faciales y dar firmeza a la piel. Mientras que a finales del mismo año, Edwin Luna compartió que se había sometido a un trasplante capilar para mejorar su aspecto y ocultar la calvicie.