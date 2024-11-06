¿Kimberly Flores maltrata al hijo de Edwin Luna?: el cantante responde tajante

Edwin Luna respondió tajante a los rumores que señalan a su esposa Kimberly Flores por supuestamente maltratar a Miguel, su hijo mayor.

Según se reportó en el show ‘Viva la vi’, de Multimedios, el primogénito del cantante lo habría visitado en días pasados en su casa de Monterrey (México), donde presuntamente habría sufrido malos tratos por parte de la influencer.

El líder de La Trakalosa de Monterrey fue cuestionado sobre el tema ante las cámaras de Siéntese Quien Pueda, donde señaló que, contrario a lo que se especula, Miguel Luna estuvo muy contento conviviendo con él y con sus hermanos.

Incluso, aseguró que le ofreció a su primogénito ayudarlo en su debut como cantante.

“Todos son mis hijos y a todos les tengo el mismo amor. No tengo ninguna diferencia con ninguno. La última vez que nos vimos yo le ofrecía que nosotros produjéramos la música”, expresó el 4 de noviembre al show de Univision.

Kimberly Flores, quien se encontraba junto a Edwin Luna, también se defendió y confirmó lo dicho por su esposo.

“Vimos al niño bien contento, queriendo a los demás, a sus hermanitos porque en realidad lo son. No tengo más que decir, más que lo que nosotros vimos en la casa”, aseveró.

Miguel es el hijo mayor que Edwin Luna procreó con Erika Monclova. Imagen Miguel Luna / Instagram



Finalmente, Edwin Luna minimizó las especulaciones y atribuyó las supuestas declaraciones de su hijo a “la edad” y “madurez”.

“A esa edad no tenemos la madurez necesaria como para un punto de vista, como para que él este diciendo ese tipo de cosas. Espero estemos juntos y me externe este tipo de cosas. En Estados Unidos a partir de los 12 años pueden dar su punto de vista. Espero que así sea porque él tomó la decisión”, sentenció.

Hijo de Edwin Luna lo acusa de no querer apoyarlo en su carrera como cantante

A finales de octubre, el hijo mayor de Edwin Luna reveló que se encontraba distanciado de su padre, quien supuestamente no habría querido apoyar su carrera como cantante.

“Ahorita estoy aquí porque me gusta cantar. No es por él ni por nada. Yo fui inspirado por otros cantantes. Él no me ha dado ningún consejo porque no hablo con él y no me junto con él. No me ha buscado y no quiero que me busque”, declaró el pequeño de 8 años a Telemundo.

Miguel Luna es el hijo mayor de Edwin Luna y es fruto de la relación que sostuvo en el pasado con Erika Monclova.