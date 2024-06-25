Edwin Luna revela enfermedad incurable que padece: una cirugía estética lo alertó

Video Edwin Luna se sometió a un trasplante capilar porque se "estaba quedando sin tierra en la maceta"

Edwin Luna habló públicamente de la enfermedad incurable con la que fue diagnosticado poco después de someterse a una cirugía estética.

Sin revelar hace cuando tiempo recibió el diagnóstico, el líder de la Trakalosa de Monterrey compartió que fue durante unos análisis clínicos que su médico lo alertó sobre un mal funcionamiento en su sistema endócrino.

“La única vez que me hice una operación fue que de los lados me quité poquita grasa, al mes estaba igual, le hablo al doctor y me dice que no me cuidé, al año estaba más hinchado y estaba haciendo dieta… Voy a un reality show en Colombia y nos piden hacernos un estudio (…) revisa mi doctor el estudio y me dice ‘estás mal’”, señaló en el podcast Líderes Gruperos publicado el 11 de junio.

“Primero me asusté… Seguí leyendo y hasta abajo (decía) hipotiroidismo positivo, ¿qué es eso? (…) Fui con el endocrinólogo (…) y me explicó que la glándula se hizo chiquitita, entonces no puedes controlar tus hormonas y dentro de eso, tu peso”, explicó.

El esposo de Kimberly Flores detalló que a raíz de ese diagnostico cambió completamente su alimentación, lo que le permitió perder más de 44 libras.

“Yo no como carnes rojas, los embutidos sí me los quitó. Los lácteos, harías… Bajé como 20 kilos… Empecé a hacer más ejercicio y sí me he sentido más animado”, aseveró.

Finalmente, Edwin Luna explicó que, aunque el hipotiroidismo no tiene cura, sí es una enfermedad controlable.

“Tengo hipotiroidismo. Es una enfermedad controlable, pero no tiene cura… así que mi medicamento lo voy a tomar toda la vida, pero me siento bien. (Mi enfermedad) sí afecta la garganta, pero me di cuenta a tiempo”.

¿Qué es el hipotiroidismo, enfermedad que padece Edwin Luna?