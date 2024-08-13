Edwin Luna

Pensaron que se había "ido al cielo": Kimberly Flores reclamó a Edwin Luna por polémico mensaje

La influencer habló del controversial mensaje que le dedicó el líder de La Trakalosa de Monterrey en redes. La publicación del cantante desató preocupación por la salud de su esposa debido a que utilizó una paloma blanca y un fondo negro.

Elizabeth González.
Video Kimberly Flores encara públicamente a Edwin Luna tras dedicarle inquietante mensaje: esto le reclama

Kimberly Flores dio la cara ante el polémico mensaje que Edwin Luna publicó en sus redes, donde sembró dudas sobre la salud de su esposa al colocar una paloma blanca y un fondo negro en su publicación.

La cantante reveló al periodista Alex Rodríguez que ella también se sorprendió por la publicación del líder de La Trakalosa de Monterrey, por lo que, incluso, hasta le reclamó por los elementos que utilizó, ya que, como se especulaba en redes, parecía que había muerto.

“No entendí nunca lo de la paloma”, admitió la influencer en ¡Siéntese Quien Pueda! este 13 de agosto.

“Yo también le pregunté qué onda porque para mí, también, una paloma es cuando alguien se va, ya saben, para el cielo”, agregó.

¿Por qué Edwin Luna utilizó una paloma blanca en su mensaje para Kim Flores?

Según explicó Kimberly Flores al periodista Alex Rodríguez, para Edwin Luna una paloma blanca no siempre tiene que estar vinculada con una pérdida sino también a un triunfo.

“Para él, una paloma es cuando alguien vuela y vuela alto y le dije ‘pero la gente no lo entendió así, a parte pones un papel negro”, externó.

Este es el mensaje de Edwin Luna le dedicó a Kimberly Flores la madrugada del 12 de agosto.
Este es el mensaje de Edwin Luna le dedicó a Kimberly Flores la madrugada del 12 de agosto.
Imagen Edwin Luna / Instagram


La también empresaria descartó que el controversial mensaje de Edwin Luna se tratara de una estrategia comercial. Asimismo, negó que tuviera que ver con el lanzamiento de alguna canción.

“Empiezan a decir que porque va a salir una nueva canción, pero en los siete años (que llevamos) nunca hemos necesitado ese tipo de marketing”, acotó.

Aunque Kimberly Flores no reveló qué provocó el mensaje de Edwin Luna, sí señaló que la intención de su esposo solo era felicitarla por su nuevo logro.

“Recibí una noticia y estoy muy contenta, no tienen idea de cómo esperaba yo esta noticia y sí, voy a tener que volar”, confesó sin dar más detalles.

Según reportes de Alex Rodríguez, Kimberly Flores recibió “una muy buena noticia” y Edwin Luna se alegró tanto que la felicitó en redes. Sin embargo, comentó que el cantante tendría “un par de copitas encima y le puso esa paloma”.

