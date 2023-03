Eduin Caz ya tiene su jet privado y lo presumió con estas fotos

El vocalista de Grupo Firme confirmó que se separa de su esposa, Daisy Anahí, en su paso por Premio Lo Nuestro 2023. Su declaración tras llevarse 6 galardones esa noche fue simple pero contundente:

“Se los quisiera dedicar a mi ex esposa que ha sido un gran pilar en mi vida y se merece estos premios, entonces estos premios también son para ella. Siempre te voy a amar chiquita preciosa”.



Más allá de lo que ha vivido en el terreno sentimental, ha podido disfrutar de buenas noticias en otros ámbitos. A principios de marzo, por ejemplo, Eduin Caz celebró 4 meses sobrio.

Ahora, compartió con sus fans el gran “sueño” que pudo cumplir.

Eduin Caz presumió que ya tiene su propio avión

El pasado 15 de marzo, el cantante de ‘Ya supérame’ compartió en su cuenta de Instagram una serie de retratos en un hangar, donde se encontraba también una avioneta roja.

La aeronave no solo destacó por su color, también por su matrícula: XA-CAZ, al igual que el apellido del intérprete.

Debajo de las imágenes, el intérprete escribió:

“Sueños que se cumple(n)❤️ y primero Dios, voy por unos más”.



En sus historias de dicha red social, agradeció a sus fans por este “logro”:

“Gracias por tanto cariño, familia. Este logro también es de ustedes. Cuando vean un puntito rojo en el cielo sepan que soy yo”.



Con esto, Eduin Caz dio a entender que ya tiene su primer avión privado. Sin embargo, hay que resaltar que no se tiene certeza sobre si la aeronave fue comprada o rentada.

Esto, porque las iniciales XA indican que son para fines comerciales, según la regulación aérea mexicana.



Sin importar el origen de esta, el vocalista de Grupo Firme recibió múltiples felicitaciones por parte de famosos y fans.

Eduin Caz pasó de un Tsuru a un avión privado

En las imágenes, el cantante también posó a lado de un carro notoriamente menos ostentoso. Se trató de un Tsuru 2017 que lo ha acompañado a lo largo de los años y que, en más de una ocasión, ha asegurado que prefiere en vez de otros modelos de lujo.

En febrero del 2022, Eduin Caz dijo al periodista Gustavo Adolfo Infante que

“No tengo carros de lujo. Cuando empecé a ganar dinero, que me compré M4 (BMW), que me compré un ferrari… No, no, no, no sirve de nada, no tengo carros. ¿Sabes qué carro tengo? Tengo un Tsuru 2017, en ese ando, bien a gusto. Ni gasolina gasta”.



En aquella ocasión, el exesposo de Daisy Anahí también aseguró que evita derrochar su fortuna en lujos o cosas innecesarias, pues prefiere invertir en bienes raíces y así “dejarle un patrimonio” a sus hijos, por si algún día se esfuma la fama.



Cuéntanos en los comentarios, ¿qué piensas de que Eduin Caz tenga su avión propio?, ¿te gustaría que mostrara el interior?

