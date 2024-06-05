Muere el ‘influencer’ ‘El Peinadito’ tras ser atacado: él trató de huir para salvar su vida

Video Últimos instantes del ‘influencer’ ‘El Peinadito’ antes de morir afuera de un lote de autos: video

Rafael Lazcano, ‘influencer’ mejor conocido como ‘El Peinadito’, murió a los 38 años, luego de ser atacado afuera de su lote de automóviles.

Así fue el asesinato de ‘El Peinadito’

Este martes 4 de junio, ‘El Peinadito’ se encontraba atendiendo el negocio familiar, ‘Mega autos El Peinado’, ubicado en Culiacán, Sinaloa (México).

Alrededor de las 12:30 p.m., el creador de contenido fue sorprendido por un grupo de individuos armados, de acuerdo con el diario Noreste.

El medio detalla que, según testigos, los agresores llegaron a bordo de un vehículo Audi e ingresaron a una oficina del establecimiento con Rafael Lazcano.

Rafael Lazcano, conocido como 'El Peinadito', era un reconocido 'influencer' sinaloense. Imagen Rafael Lazcano/Instagram

Luego de una supuesta discusión, comenzaron a escucharse disparos y la celebridad de Internet salió huyendo del local.

Sin embargo, los individuos, que habrían estado encapuchados, lo persiguieron y lo balacearon hasta que él quedó tendido a mitad de la avenida.

El periódico Zócalo puntualiza que, tras lo ocurrido, personas presentes en el lugar intentaron auxiliarlo y lo trasladaron en un coche a una clínica privada.

‘El Peinadito’ llegó en estado grave al hospital y, un par de horas después, perdió la vida, expone El Universal, a causa de las heridas que tenía.

Por su parte, las autoridades locales comenzaron las averiguaciones para determinar quiénes son los responsables del crimen.

Los últimos momentos de ‘El Peinadito’

Antes de ser víctima del atentado, ‘El Peinadito’ compartió en su cuenta oficial de Instagram los que serían sus últimas experiencias.

En un par de historias, él primero se mostró desde el gimnasio realizando su rutina de ejercicios, que, dijo, haría “hasta que quede como Ken”.

'El Peinadito' se mostró desde el gimnasio antes de su deceso. Imagen Rafael Lazcano/Instagram

Posteriormente dio a conocer que estaba en las inmediaciones de ‘Mega autos El Peinado’ y presumió algunos de los lujosos autos que tenían a la venta.

Además, en un video, dio un breve recorrido por el taller, donde los trabajadores reparaban algunas camionetas.

'El Peinadito' dio a conocer que estaba en su negocio de autos, momentos después, lo atacaron. Imagen Rafael Lazcano/Instagram