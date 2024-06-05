Muere el ‘influencer’ ‘El Peinadito’ tras ser atacado: él trató de huir para salvar su vida
El creador de contenido y empresario, de 38 años, falleció en el hospital momentos después de ser víctima de un atentado. En redes sociales, él solía presumir su estilo de vida lujoso.
Rafael Lazcano, ‘influencer’ mejor conocido como ‘El Peinadito’, murió a los 38 años, luego de ser atacado afuera de su lote de automóviles.
Así fue el asesinato de ‘El Peinadito’
Este martes 4 de junio, ‘El Peinadito’ se encontraba atendiendo el negocio familiar, ‘Mega autos El Peinado’, ubicado en Culiacán, Sinaloa (México).
Alrededor de las 12:30 p.m., el creador de contenido fue sorprendido por un grupo de individuos armados, de acuerdo con el diario Noreste.
El medio detalla que, según testigos, los agresores llegaron a bordo de un vehículo Audi e ingresaron a una oficina del establecimiento con Rafael Lazcano.
Luego de una supuesta discusión, comenzaron a escucharse disparos y la celebridad de Internet salió huyendo del local.
Sin embargo, los individuos, que habrían estado encapuchados, lo persiguieron y lo balacearon hasta que él quedó tendido a mitad de la avenida.
El periódico Zócalo puntualiza que, tras lo ocurrido, personas presentes en el lugar intentaron auxiliarlo y lo trasladaron en un coche a una clínica privada.
‘El Peinadito’ llegó en estado grave al hospital y, un par de horas después, perdió la vida, expone El Universal, a causa de las heridas que tenía.
Por su parte, las autoridades locales comenzaron las averiguaciones para determinar quiénes son los responsables del crimen.
Los últimos momentos de ‘El Peinadito’
Antes de ser víctima del atentado, ‘El Peinadito’ compartió en su cuenta oficial de Instagram los que serían sus últimas experiencias.
En un par de historias, él primero se mostró desde el gimnasio realizando su rutina de ejercicios, que, dijo, haría “hasta que quede como Ken”.
Posteriormente dio a conocer que estaba en las inmediaciones de ‘Mega autos El Peinado’ y presumió algunos de los lujosos autos que tenían a la venta.
Además, en un video, dio un breve recorrido por el taller, donde los trabajadores reparaban algunas camionetas.
En sus redes sociales, Rafael Lazcano solía enseñar su día a día como empresario, las cosas de marca que adquiría, sus viajes y publicaba fotografías con artistas como Eduin Caz.