Eduin Caz y su esposa anuncian la espera de su tercer hijo: "Crece nuestra familia"

En octubre de 2021, Eduin Caz le confesó a su amigo Larry Hernández, en una charla virtual, que ya no podía tener hijos porque se había sometido a una vasectomía: "Tengo dos (hijos) y la neta yo ya me 'moché' los cables", para después responder con un "negativo" a la pregunta de si ya no puede tener hijos.