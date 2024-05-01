Famosos

Tras perder un riñón, Dulce dice que el tumor que le quitaron “era como un bebe”: pesaba 4 libras

Apenas 15 días después de la cirugía a la que se sometió tras ser diagnosticada con un tumor “maligno”, la cantante, de 68 años, reaparece para dar detalles sobre su actual estado de salud.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video Dayanara Torres habla del tratamiento alternativo que llevó a cabo para enfrentar el cáncer

Dulce volvió a aparecer 17 días después de haber salido con éxito de la operación en la que perdió un riñón debido al tumor que le habían diagnosticado en marzo pasado.

Aunque inicialmente, la cantante de 68 años afirmó que el tumor que le habían extirpado era benigno, ahora ha revelado que no fue así.

PUBLICIDAD

“La operación no fue cualquier cosa; tuve la mala suerte de tener un tumor maligno en el riñón y lo perdí”, confirmó en una entrevista con ‘Venga la alegría’ el pasado 30 de abril.

Más sobre Famosos

Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?
2 mins

Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?

Univision Famosos
Asesinan a ‘influencer’ Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos: ataque tendría relación con su esposo
2 mins

Asesinan a ‘influencer’ Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos: ataque tendría relación con su esposo

Univision Famosos
Hijo de Ninel Conde debuta como empresario: Emmanuel solo tiene 10 años
2 mins

Hijo de Ninel Conde debuta como empresario: Emmanuel solo tiene 10 años

Univision Famosos
¿Nodal está afectado por las críticas a su entrevista hablando de Ángela Aguilar y Cazzu? Esto revelan
2 mins

¿Nodal está afectado por las críticas a su entrevista hablando de Ángela Aguilar y Cazzu? Esto revelan

Univision Famosos
¿Quién es Cibad Hernández, pareja de Alicia Villarreal?: él también tiene una historia de violencia
2 mins

¿Quién es Cibad Hernández, pareja de Alicia Villarreal?: él también tiene una historia de violencia

Univision Famosos
Hijo de Dayanara Torres ocultaba que Marc Anthony es su padre por esta razón
2 mins

Hijo de Dayanara Torres ocultaba que Marc Anthony es su padre por esta razón

Univision Famosos
Lupita ‘TikTok’ rompe en llanto al recordar a su fallecida bebé: responde si la "desatendió"
2 mins

Lupita ‘TikTok’ rompe en llanto al recordar a su fallecida bebé: responde si la "desatendió"

Univision Famosos
Fabiola Campomanes está hospitalizada: revela “problemas” por implantes de seno “contracturados”
2 mins

Fabiola Campomanes está hospitalizada: revela “problemas” por implantes de seno “contracturados”

Univision Famosos
Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe
1 mins

Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe

Univision Famosos
Alicia Villarreal habría andado con ‘tiktoker’ “mientras estaba casada con Cruz Martínez”: detalles
0:55

Alicia Villarreal habría andado con ‘tiktoker’ “mientras estaba casada con Cruz Martínez”: detalles

Univision Famosos

Dulce, intérprete de la canción Tu muñeca’, proporcionó detalles sobre las características del tumor que le extrajeron el 13 de abril, comparándolo con el tamaño de un bebé.

“El médico me dijo que estaba presionando un pulmón; era un tumor grande, tenía ‘un bebé’ dentro, pesaba dos kilos”, detalló.

En cuanto a su estado de salud actual, Dulce compartió que se encuentra en proceso de recuperación y, aunque el tumor era maligno, no necesita someterse a ningún tratamiento contra el cáncer.

“Me siento bien; no tengo que recibir quimioterapia ni nada parecido. Solo debo hacerme chequeos preventivos cada dos o tres meses”, declaró.

El 15 de abril, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Dulce habló por primera vez sobre la intervención quirúrgica que requirió para extirparle el tumor.

“Estoy perfectamente bien. La operación fue exitosa. Lo más hermoso fue que el médico me dijo: ‘Estoy muy contento porque está usted limpia’, ya que teníamos el temor de que fuera un tumor maligno”, expresó en ese momento.

Días antes, la cantante había manifestado estar consciente de las implicaciones de la cirugía y se sentía tranquila ante los posibles resultados.

“Es un riñón, y lo máximo que podría pasar es que me quede sin él, algo que acepto como la voluntad de Dios”, mencionó en una entrevista con Ventaneando’ el 18 de abril.


Relacionados:
Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD