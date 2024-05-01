Tras perder un riñón, Dulce dice que el tumor que le quitaron “era como un bebe”: pesaba 4 libras

Video Dayanara Torres habla del tratamiento alternativo que llevó a cabo para enfrentar el cáncer

Dulce volvió a aparecer 17 días después de haber salido con éxito de la operación en la que perdió un riñón debido al tumor que le habían diagnosticado en marzo pasado.

Aunque inicialmente, la cantante de 68 años afirmó que el tumor que le habían extirpado era benigno, ahora ha revelado que no fue así.

“La operación no fue cualquier cosa; tuve la mala suerte de tener un tumor maligno en el riñón y lo perdí”, confirmó en una entrevista con ‘Venga la alegría’ el pasado 30 de abril.

Dulce, intérprete de la canción ‘Tu muñeca’, proporcionó detalles sobre las características del tumor que le extrajeron el 13 de abril, comparándolo con el tamaño de un bebé.

“El médico me dijo que estaba presionando un pulmón; era un tumor grande, tenía ‘un bebé’ dentro, pesaba dos kilos”, detalló.

En cuanto a su estado de salud actual, Dulce compartió que se encuentra en proceso de recuperación y, aunque el tumor era maligno, no necesita someterse a ningún tratamiento contra el cáncer.

“Me siento bien; no tengo que recibir quimioterapia ni nada parecido. Solo debo hacerme chequeos preventivos cada dos o tres meses”, declaró.

El 15 de abril, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Dulce habló por primera vez sobre la intervención quirúrgica que requirió para extirparle el tumor.

“Estoy perfectamente bien. La operación fue exitosa. Lo más hermoso fue que el médico me dijo: ‘Estoy muy contento porque está usted limpia’, ya que teníamos el temor de que fuera un tumor maligno”, expresó en ese momento.

Días antes, la cantante había manifestado estar consciente de las implicaciones de la cirugía y se sentía tranquila ante los posibles resultados.

“Es un riñón, y lo máximo que podría pasar es que me quede sin él, algo que acepto como la voluntad de Dios”, mencionó en una entrevista con ‘Ventaneando’ el 18 de abril.