Dulce cambió su testamento en el último momento: revelan

Video Hija de Dulce da la cara y habla de las “diferencias” que tenía con ella: no la vio morir

La cantante Dulce hizo cambios en su testamento en el último momento. Su hija Romina Mircoli reveló en su primera entrevista que, por alguna razón que desconoce, su madre decidió hacer modificaciones en su herencia, incluso, antes de saberse gravemente enferma.

En entrevista con la presentadora Andrea Escalona, la mujer de 37 años, hizo frente a quienes la tacharon de interesada por supuestamente preguntar por el testamento de su madre tras su fallecimiento, dando a entender que, al ser hija única, no tenía de qué preocuparse.

“Hubo gente diciendo que yo lo único que pregunté fue (por) la herencia. Yo no tengo hermanos, Andrea. De hecho, tenía un testamento inicial que es igual que el nuevo, pero no sé por qué decidió volverlo a hacer”, declaró en el programa Hoy este 6 de enero.

Sin dar detalles sobre el contenido del testamento ni de los presuntos cambios que su madre habría hecho sobre su última voluntad , Romina Mircoli aseguró que su madre había dejado todo "en orden".

“Creo que el reciente tiene dos o tres años (que lo hizo), por ahí. Y es prácticamente una copia del anterior. O sea, pero todo con mi mamá, afortunadamente, estaba muy en orden... Nunca le tuvo miedo a que si hago el testamento es algo como supersticioso ni nada de eso”, precisó.

Hija de Dulce sí cumplió su última voluntad

Romina Mircoli aseguró que, a diferencia de todo lo que se dijo sobre la última voluntad de su madre y el hermetismo en el que mantuvo su último adiós, sí cumplió con los deseos de la intérprete de 'Lobo', detallando que fue Dulce quien le insistió "yo no quiero que nadie me vea así".

“Aquí hay un contraste porque mucha gente dice que su deseo era ser enterrada al lado de su mamá y eso es cierto, ella de toda su vida, no de un mes, no de dos meses, de toda su vida dijo eso. El problema es que cuando uno expresa sus últimos deseos de qué es lo que quiere que pase con el cuerpo, es cuando uno está entero, cuando uno está bien. Uno se imagina que se va a morir viejito en su cama. Nadie sabe y nadie está preparado, no tenemos ni una sospecha de cómo nos vamos a ir de esta Tierra. Entonces, en ese momento las decisiones que se tomaron fueron para salvaguardar su imagen, la imagen por la que ella luchó toda su vida", explicó.

Dulce murió por cáncer metastásico

La hija de Dulce reveló en 'Ventaneando' que la intérprete de 69 años "murió por metástasis de pulmón", padecimiento que inicialmente comenzó en el riñón.

"Mi mamá estaba con el tema del cáncer del riñón. Su cáncer no era de pulmón, pero sí murió por la metástasis del pulmón, pero inicialmente el problema fue el cáncer del riñón. Se le retiró (el tumor) y ella, de alguna manera, descuidó un poquito su salud porque nunca paró de trabajar", compartió Romina este 6 de enero, explicando que eso fue lo que llevó a Dulce a tener "problemas de respiración" y a "sentirse muy mal".