Amigo de Dulce da la cara tras ventilarse que filtró los audios donde Romina habla mal de su madre

Video Revelan supuestos audios de la hija de Dulce presuntamente hablando mal de ella antes de morir

Jorge Flores, uno de los mejores amigos de la cantante Dulce, dio la cara tras ventilarse que fue él quien difundió los audios donde Romina Mircoli llama “hipócrita” a su madre.

El vidente de las estrellas reconoció ante el periodista Gustavo Adolfo Infante que desde tiempo atrás Ofelia Cano le había hecho saber sobre la existencia de las grabaciones, mismas que, en su momento, él se negó a escuchar.

“Fíjate que no, ella un día me dijo, estando en Guadalajara, sin hacer mucha historia, nada más un resumen, me dijo: ‘oye, tengo unos audios que me ha mandado Romina, vieras todo lo que dice de Dulce’, y le dije: ‘¿sabes qué? No me los enseñes, no quiero verlos’”.

“En ese tiempo, Dulce a ella no le hablaba. Y le dije: ‘no, no los quiero ver’. Y también había muchas cosas escritas. Le dije: ‘no quiero leerlas, ni quiero oír audios’. Y ya pasa este problema que se muere Dulce, y me habla y me dice: ‘yo tengo los audios’”, recordó.

En ese sentido, Jorge Flores reveló cómo fue que los audios llegaron a sus manos, y la razón por la que los divulgó.

“Le digo: ¿por qué no los sacas?’. Le digo: ‘pues para que si los tienes ahí, sácalos, mándaselos a alguien, algún amigo tuyo, periodista que tienes tantos’. Y me dijo: ‘te los voy a mandar a ti para que los escuches’, me dijo. A mí nunca me dijo Ofelia, ‘ahí te los doy para que los guardes, resguárdalos’. Nada de eso es verdad”.

“Lo que pasa es que yo le dije: ‘quiero escucharlos’, pero nunca me dijo: ‘no los saques, no se los mandes a nadie’, jamás me dio esa indicación. Digo, no estamos buscando culpables aquí, simplemente, pues es un audio, un chisme, como quieras llamarlo, nunca me dijo: ‘no lo mandes a nadie’. Y pues yo lo que hice, se los mandé a varias personas para que lo escucharan, pero en ningún momento ella me dijo: ‘resguárdamelo’”.

¿Dulce sostuvo una relación en secreto con Francisco Cantú?

Por otra parte, Jorge Flores habló del vínculo que existía entre Francisco Cantú y Dulce, según pudo apreciar, ya que en varias ocasiones convivió con la supuesta pareja.

“Bueno, en torno a Francisco, a mí un día me dice, Dulce: ‘¿sabes qué? Hay un muchacho de San Diego que me gusta y tengo una relación con él’, así me lo dijo. ‘Estamos empezando, pero estoy muy contenta, estoy muy a gusto. Y vamos un día que me invite, vamos a San Diego”, relató.

“Fuimos a San Diego y conocí a este muchacho, a Francisco. La verdad, una persona muy agradable, una persona que tiene una muy buena posición económica, tiene varias fábricas, fábricas grandes, no creas que cualquier cosa. Y una persona que se ve luego, luego, que lo que menos le hace falta es dinero, ni mucho menos aprovecharse de la fama de alguien. (…) íbamos a su casa, nos íbamos a comer, nos íbamos de compras, etc. Yo veía como él sí le atendía muy bien a Dulce, la atendía de maravilla, muy respetuoso”, insistió.

Por último, el vidente que en vida fue muy amigo de la intérprete de ‘Lobo’ declaró que entre Francisco Cantú y Dulce “había una relación”. Sin embargo, puntualizó en que ambos deseaban que no se hiciera pública.