Dulce

Dulce hace historia en las plataformas con su música tras su muerte

El inesperado fallecimiento de Dulce ha provocado que su música se coloque en los primeros lugares de popularidad en importantes plataformas, convirtiéndose en la cantante mexicana más escuchada a nivel mundial actualmente.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿La salud de Dulce decayó porque le negaron ver a su nieto? Esto dijo un amigo de la cantante

El mundo de la música está de luto tras el fallecimiento de Dulce el pasado 25 de diciembre de 2024. Sin embargo, su legado continúa vivo y más fuerte que nunca.

Desde su partida, las reproducciones de sus canciones han experimentado un aumento significativo en diversas plataformas de 'streaming', liderando las listas de popularidad en iTunes México.

Dulce, cuyo verdadero nombre era Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, dejó una huella imborrable en la música romántica mexicana. Con éxitos como 'Heridas', 'Aun Lo Amo', 'Tu Muñeca' y 'Lobo', su voz ha resonado en los corazones de sus seguidores durante décadas. Tras su muerte, sus canciones han vuelto a ocupar los primeros lugares en las listas de reproducción, demostrando el profundo impacto de su música y la conexión emocional que estableció con su audiencia.

De acuerdo con información del periodista Moisés Casab, "Dulce la cantante es la primera y única artista de los 80s con una canción número 1 en iTunes México, además de tener 5 canciones en el Top 10 al mismo tiempo, además de que 20 de sus canciones se encuentran en el top 100 de ventas en las últimas horas", informa en Instagram.

"Tras su partida, Dulce se ha convertido en la mexicana más escuchada a nivel mundial con su tema 'Déjame volver contigo' que está a punto de entrar al Top 200 global de Spotify".

El reportero de Televisa Espectáculos señala que estas cifras no se habían registrado desde la muerte de Juan Gabriel, noticia que su amiga Lucía Méndez celebró con un 'like', aunque según sus allegados las cantantes no pudieron limar rencillas.

Dulce rompe récord con su música.
Dulce rompe récord con su música.
Imagen Moisés Casab/Instagram
