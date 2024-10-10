Compositora que trabajó con Cassie recuerda las 'red flags' que vio en la relación de la cantante y 'Diddy'
Tifanny Red, quien trabajó con Cassie Ventura en su carrera musical, reveló que fue testigo de actitudes y acciones que reflejaban que algo estaba "mal" en la relación de la cantante y el rapero.
Tiffany Red, compositora que trabajó en varias ocasiones con Cassie Ventura, expareja de Sean Combs, reveló que vio actitudes del rapero que reflejaban que algo estaba "mal" en su relación.
Recordó en el programa especial 'Secret Life of Diddy' que una noche del año 2015 Cassie respondió una llamada de él en altavoz y fue testigo de cómo 'Diddy' le gritó y le cuestionó quién estaba con ella.
"¿Hay alguien en el auto contigo?", escuchó la compositora. "Sé que hay alguien en el auto contigo", insistió el rapero.
En el show que se transmitió este 9 de octubre, Tiffany Red compartió que "esa fue la primera vez que pensé: 'Algo anda mal'".
Meses más tarde, la compositora dijo que vio cómo 'Diddy' estaba "enfurecido" y acorraló a Cassie en una habitación con su equipo de seguridad.
" 'Diddy' se le puso en la cara y la insultó. Estaba muy enojado, estaba muy cerca de su cara y ella tenía la cabeza agachada. Mi sensación era que todos a su alrededor le tenían miedo".
Red también compartió en 'Secret Life of Diddy' que en una ocasión se sintió intimidada por Combs cuando la interrogó sobre las canciones de Cassie.
"¿Tú eres quien escribe todas estas canciones sobre mí?", preguntó el rapero a Tiffany, quien entendió la pregunta "como si él no quisiera que ella hablara conmigo", explicó en el show.
Tiffany Red escribió varios temas para Cassie Ventura, entre ellas 'Joint (No Sleep)' en 2016, así como 'Don't Let Go' y 'Simple Things' en 2019, entre otras. La compositora también ha hecho colaboraciones con Jennifer Hudson y Zendaya.
Sean 'Diddy' Combs fue arrestado el 16 de septiembre y está a la espera de un juicio por cargos de crimen organizado y tráfico sexual.