Ashton Kutcher

¿Ashton Kutcher podría verse involucrado en los crímenes de ‘Diddy’ Combs? Lo que se sabe

Reportes de la prensa británica aseguraron que el actor estaría “aterrorizado” de verse involucrado en el caso del magnate de la música, con quien tuvo una amistad en el pasado.

Video Sean 'Diddy' Combs contra la pared: otra mujer en llanto lo acusa de presunta agresión

Contrario a los reportes de Daily Mail que aseguran que Ashton Kutcher estaría “aterrorizado” de verse involucrado en los crímenes de Sean ‘Diddy’ Combs, las autoridades federales no lo tendrían en la mira.

“Múltiples fuentes cercanas” aseguraron a TMZ que el actor de Hollywood no fue considerado en la investigación del caso del magnate de la música, quien se encuentra preso en el Brooklyn’s Metropolita Detention Center de Nueva York, en espera de un juicio por cargos de tráfico sexual y crimen organizado, desde el 16 de septiembre.

Sobre las razones por las que Kutcher estaría exonerado de las investigaciones, pese a haber tenido una amistad con el empresario en el pasado, una fuente cercana al actor declaró al mismo medio.

“Esta historia tiene que terminar. Ashton no tiene nada que ver con esto. No tiene ninguna participación. No tiene ningún conocimiento de las actividades de Diddy. Ashton, como todos los demás en Hollywood, asistió a una fiesta de Diddy hace 20 años”, dijo este 4 de octubre.

Ashton Kutcher y 'Diddy' se conocieron en 2003.
Ashton Kutcher y 'Diddy' se conocieron en 2003.
Imagen Getty Images

La amistad de Ashton Kutcher con ‘Diddy’ Combs

Ashton Kutcher y Sean ‘Diddy’ Combs se hicieron amigos en 2003 cuando eran productores en MTV. En aquel entonces, el esposo de Mila Kunis acababa de lanzar el show de bromas 'Punk'd'. cuando recibió una llamada de Diddy, lo que dio inicio a su amistad.

Al igual que otras estrellas de Hollywood, el intérprete de 46 años admitió haber asistido a una de las polémicas fiestas del magnate, de la cual, según Daily Mail, se arrepiente, ya que esta situación podría vincularlo a los presuntos delitos del ex de JLo.

“Él lamenta profundamente su amistad con ‘Diddy’, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido. Se siente engañado, traicionado, dado por sentado y manipulado”, mencionó un informante el 1 de octubre.

En 2019, Ashton Kutcher fue cuestionado sobre las famosas fiestas del productor musical durante el programa ‘Hot Ones’. Sin embargo, el protagonista de ‘The Butterfly Effect’ se negó a compartir detalles.

“Hay muchas cosas que no puedo contar”, dijo.

Video Así eran las fiestas secretas de Sean ‘Diddy’ Combs: enfrenta graves delitos que lo dejarían en prisión
