¿Laura Zapata tuvo romance con Denisse de Kalafe (como sugirió Yolanda Andrade)?: la cantante responde

Video Yolanda Andrade ventila que Laura Zapata habría tenido romances con una cantante y una actriz

Denisse de Kalafe por fin respondió si ella fue la "cantante" que mantuvo un supuesto romance con Laura Zapata, como lo reveló Yolanda Andrade a finales de marzo pasado.

En ese entonces, la presentadora, quien tiene un pleito público desde hace varios meses con la media hermana de Thalía, aseguró que la villana de las telenovelas había mantenido algunas relaciones amorosas con mujeres del medio.

"Ya me acordé de un detalle, bueno fue un detallón, el de Laura. Yo me acuerdo de un romance, bueno tuviste dos: uno con una actriz, fue tu compañera en esas novelas que hacías, y otro con una cantante" .

En aquel momento, la artista no proporcionó los nombres de las mujeres, solo mencionó que una de ellas había fallecido recientemente, mientras que la otra dijo que estaba en buen estado de salud.

Algunos especularon que la intérprete a la que se refirió era Denisse de Kalafe, quien ahora responde acerca del asunto.

Denisse de Kalafe aclara si tuvo romance con Laura Zapata

La cantante de origen brasileño de 75 años, afincada desde hace años en Quintana Roo, México, enfrentó las especulaciones que sembró Yolanda Andrade sobre un supuesto romance con Laura Zapata, quien nunca ha hecho pública alguna relación amorosa con mujeres.

"Yolanda es una gran publicista. Ella es una reina de la publicidad. Lo que sea para inventar, para que ella esté en la evidencia", indicó Kalafe en declaraciones para 'Chismorreo' del pasado 26 de julio y que hasta ahora cobran titulares en distintos medios.

"Laura Zapata la conozco como conozco a su familia", agregó, "conozco a sus hermanas, a su mamá".

"Es una buena amiga", recalcó, "si hubiera sido (un romance), yo lo hubiera dicho, no tengo ningún problema. No tengo problemas de estacionamiento".

Denisse de Kalafe respondió si ella es la "cantante" con la que Laura Zapata supuestamente tuvo un romance. Imagen Mezcalent

¿Quién era la fallecida actriz con la que Laura Zapata habría tenido romance?

Cuando Yolanda Andrade mencionó que Laura Zapata habría tenido un supuesto noviazgo "con una actriz" que había fallecido recientemente, algunos dedujeron que presuntamente se trataba de Renata Flores, la malvada Leopoldina de Rosa Salvaje.

La artista murió a los 74 años solo un mes y medio antes del polémico señalamiento que Yolanda Andrade hizo sobre la vida íntima de Laura Zapata.

Laura Zapara compartió créditos con Renata Flores en Rosa Salvaje. Se especula que entre ellas pudo haber sucedido un supuesto romance. Imagen Jorge Ortiz de Pinedo/X



Tanto Laura Zapata como Renata Flores hicieron una exitosa y maquiavélica mancuerna con sus personajes para hacerle la vida imposible a Rosa García, interpretada por Verónica Castro en el melodrama de 1988.

¿Qué ha dicho Laura Zapata sobre sus supuestos romances?

Días después de que Yolanda Andrade aseguró que Laura Zapata había sostenido relaciones amorosas con mujeres famosas, la veterana actriz fue cuestionada sobre el asunto en el aeropuerto de la Ciudad de México.

" No voy a estar contestando ni respondiendo preguntas de lupanar", expresó a medios como El Gordo y La Flaca.

La actriz de telenovelas como Rosa Salvaje, que puedes ver aquí en ViX, dejó claro que no respondería a los señalamientos.

"Mi amor, soy una actriz que no voy a hablar de los perros que ladran, tengo muchas cosas más interesantes de qué hablar y de qué comentar, como (para) atorarme en un basurero", puntualizó.