Muere Renata Flores, actriz de las telenovelas 'Rosa Salvaje' y 'Amores Verdaderos'

Renata Flores murió este viernes 9 de febrero a los 74 años, reportó 'Las Noticias de Forotv'. La actriz mexicana interpretó a villanas de exitosas telenovelas como 'Chispita' y '¡Vivan los Niños!'. Aunque en ese momento se desconocía la causa de su fallecimiento, por la tarde Jorge Ortiz de Pinedo reveló que fue a causa de cáncer.

"Este viernes murió la actriz y cantante Renata Flores, a la edad de 74 años. Es recordada por su participación en numerosas telenovelas, como 'Rosa Salvaje' y 'Rebelde', entre otras. Inició su carrera en 1964 como cantante de rock and roll. QEPD", se lee en la publicación de Forotv.

La periodista de espectáculos Martha Figueroa también confirmó la noticia en el programa Hoy: "Tenemos que cerrar con una triste noticia, falleció la actriz Renata Flores, tenía 74 años. Seguro la recuerdan como Leopoldina, ese personaje inolvidable en 'Rosa Salvaje' y otras telenovelas como 'La Usurpadora', 'Fuego en la sangre' y la última fue 'Amores Verdaderos'. Le mandamos un abrazo a su familia", comentó.

Horas más tarde de que se diera a conocer el deceso, Jorge Ortiz de Pinedo, quien es presidente del patronato de La Casa del Actor, reveló que murió a consecuencia de la enfermedad, aunque no reveló de qué tipo.

" El cáncer se la llevó... La recordaré con su gran cabellera alborotada y sus medias rotas... La Gloria Trevi de nuestra época. En 1976, tuve el gusto de trabajar con Renata Flores en la telenovela 'Gente sin historia', nuestros personajes eran los hijos del personaje interpretado por Lilia Michell. 'Gente sin historia' fue la primera telenovela tragicómica, con un reparto muy divertido y fuera de lo común, que incluía a especialistas en comedia; se convirtió en una de las favoritas de su época. Recordaré siempre con cariño a Renata; agradezco a la vida que me haya permitido cuidarla en La Casa dre Actor...", se lee en el mensaje que publicó en la red social X.

La actriz pasó sus últimos años como húesped de La Casa del Actor en la Ciudad de México, tras haber sido rescatada tras vivir en situación de calle.

Renata Flores vivió en situación de calle y fue rescatada

En 2020, la actriz, quien interpretó a Leopoldina en la telenovela 'Rosa Salvaje' (1987), fue rescatada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), pues vivía en condiciones de calle en la Ciudad de México.

David Rencoret, actor y amigo de la actriz, confirmó que estuvo viviendo casi tres años en su automóvil en compañía de sus dos mascotas.

"La compañera Renata fue rescatada, estaba en la colonia Narvarte en un parque, llevaba ahí casi tres años", contó en entrevista con el programa 'Ventaneando' en diciembre de 2020. "Me costó mucho dar con ella, no me quería decir dónde hasta que ya pude acceder a ella, estaba viviendo dentro de su carro con dos perros, con sus mascotas que son como sus hijos", detalló.

El 7 de diciembre de ese año, la ANDA informó a través de las redes sociales que había rescatado a Renata Flores con un audio donde la misma actriz aseguraba que estaba bien, luego de que varios vecinos de la zona pidieran ayuda para la actriz.

"Hola, qué tal, soy Renata Flores. Estoy bien y como en casa, protegida y rodeada de amigos, mejor imposible. Por favor acallen la mala información que circula de mi persona, besos y abrazos".

Renata Flores inició su carrera en el mundo del entretenimiento como cantante de rock and roll en 1964, faceta que combinó con la actuación al participar en varias obras de teatro experimental.

En 1967 incursionó en la televisión en la telenovela 'Gente sin historia', a la que le siguieron otros melodramas como 'Juventud, divino tesoro', 'Chispita', 'Rosa salvaje', 'Carrusel de las Américas', 'Carita de ángel', 'Fuego en la sangre', ‘¡Vivan los niños!’, entre otras. Su último trabajo fue 'Amores verdaderos' en 2012.