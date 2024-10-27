Muere sobrina recién nacida de Demi Lovato: esto fue lo que pasó

Video Los tórridos y complicados romances de Demi Lovato: uno casi la llevó al altar y otro le provocó un trauma

Madison De La Garza, la hermana menor de Demi Lovato, compartió una triste noticia en su cuenta de Instagram este sábado 26 de octubre.

Ella reveló que su primer bebé con su pareja, Ryan Mitchell, falleció.

Madison De La Garza había anunciado su embarazo apenas en septiembre pasado. Imagen Madison De La Garza/Instagram

Esto fue lo que le pasó a la sobrina de Demi Lovato

Madison De La Garza dio a conocer que la bebé falleció tras una cesárea de emergencia realizada el pasado 27 de septiembre.

"En la noche del 27 de septiembre, después de una cesárea de emergencia, Ryan y yo sostuvimos a nuestra hija en brazos por primera y última vez", escribió la joven de 22 años.

"Gracias Xiomara por hacernos padres del ángel más perfecto del cielo. Mami y papá te aman, dulce niña", agregó.

Con este mensaje Madison De La Garza, la hermana menor de Demi Lovato, dio a conocer que su bebé murió tras nacer. Imagen Madison De La Garza/Instagram



De La Garza no dio mayores detalles sobre la situación que vivió con su ahora fallecida bebé.

Demi Lovato y otros miembros de la familia expresaron su amor y apoyo a Madison De la Garza durante este difícil momento.

" Te quiero mucho Xiomara. Un ángel en todos los sentidos de la palabra. Seré tu tía para siempre", le dijo la famosa cantante.

"RIP para mi hermosa y perfecta sobrina Xiomara. Estoy muy agradecida de poder abrazarte. Siempre seré tu tía. Te amo mucho", agregó desde su cuenta de Instagram.

Desde su cuenta de Instagram, Demi Lovato dedicó un conmovedor mensaje a su sobrina y a su hermana Madison De La Garza. Imagen Demi Lovato/Instagram



La hermana de Demi Lovato había anunciado el pasado 5 septiembre que ella y Ryan Mitchell esperaban su primer bebé juntos.