Critican a Demi Lovato por su peso tras salir de rehabilitación, pero su fans la defendieron

Demi Lovato comenzó de una manera muy especial este 2022, pues además de someterse a un drástico cambio de look también finalizó una etapa más de su proceso de rehabilitación, a la cual se somete desde 2018, año donde tuvo que ser trasladada al hospital por una sobredosis que casi le quita la vida.

La intérprete de 'Heart Attack' estuvo en las últimas semanas del año concentrada en seguir con su rehabilitación, pero a principios de enero ya se encontraba en casa.

¿Por qué Demi Lovato volvió a rehabilitación?

La razón de que la artista permeneciera cuidando de su salud mental se debió a que ya no se sentía bien al permanecer en un estado llamado 'California sober', el cual consiste en beber de manera esporádica alcohol y fumar marihuana, entonces decidió eliminar toda sustancia, según Page Six.

"Ya no apoyo mis formas de 'California sobria'. Sobria, sobria es la única manera de estarlo", fue el mensaje que compartió en sus historias de Instagram.



Con sus anteriores fotos de redes sociales eliminadas, Demi Lovato encantó a muchos con su nuevo look, el cual presumió mediante una selfie. Sin embargo, la ex estrella Disney, comenzó a causar revuelo poco después de que se filtraran imágenes de ella usando la misma ropa desde otro ángulo.

La foto por la que criticaron a Demi Lovato por su peso

Con la foto, los internautas se dividieron, pues habían aquellos que solo criticaban su figura y la comparaban con su apariencia de años pasados, mientras que otros la defendían por su capacidad de salir adelante.

De igual manera, atribuyeron a que lucía de esa manera debido a su ropa holgada, pues portaba una playera 'oversize' y unos pants negros, junto con una chamarra de mezclilla. Así fueron algunos comentarios de sus fans:

"Captaron a Demi Lovato y los cuestionamientos sobre su físico no se han hecho esperar… por parte de la gente IGNORANTE. Yo solo veo a una fantástica cantante con un nuevo tatuaje de araña Posdata: Ojalá vuelva pronto a la música"

"Tratar de dejar una adicción casi siempre rebota en otra "menos" dañina, como la comida o incluso el ejercicio. Ojalá ya paren con las críticas a la imagen de Demi Lovato. Un cuerpo esbelto no significa equilibrio mental, hallarlo puede durar años o toda la vida"



Sus seguidores aplaudieron su logro por atreverse a dar un cambio importante en su vida, además se mostraron emocionados porque en sus redes sociales, Demi Lovato ha dado diversas pistas donde se puede ver que está lista para lanzar nueva música.



El último material discográfico de la compositora salió el año pasado. Hasta ahora, Demi no ha confirmado cuándo se podrá escuchar un adelanto de su nueva creación musical.

La también actriz no ha respondido a los últimos comentarios negativos relacionados a su apariencia. En los últimos años, Lovato se ha sincerado con su cuerpo, lo mucho que ha batallado para aceptarse a sí misma e inspirar a otros con sus mensajes.

"Perdí peso accidentalmente, ya no cuento las calorías. Ya no hago demasiado ejercicio. No restrinjo ni purgo. Y, especialmente, no vivo la vida de acuerdo con la cultura de la dieta... y de hecho he perdido peso. Esta es una experiencia diferente. Pero me siento llena, no de comida, sino de sabiduría divina y guía cósmica, paz, serenidad, alegría y amor", escribió en Instagram en marzo de 2021.