8 famosos que se consideran pansexuales: te explicamos qué significa

Cada vez son más los famosos que deciden expresar su orientación sexual de manera pública. Muchos se identifican como bisexuales u homosexuales, pero existe otro término que no ha sido del todo compredio: ser pansexual.

De acuerdo al portal Medical News Today, aquellos que son pansexuales pueden sentir atracción por cualquier persona, incluidas aquellas que no se identifican con un género específico. Pueden describir su atracción como centrada en la personalidad más que en el género.

En pocas palabras, esto quiere decir que alguien que es pansexual puede sentirse atraida por toda clase de personas sin importar cómo se identifiquen. Las siguientes estrellas afirman que lo son:

Demi Lovato

En marzo de 2021, meses después de terminar su comprimiso con Max Ehrich, Demi habló del tema en el poscast 'The Joe Rogan Experience' y cómo se sentía orgullosa de pertenecer a la comunidad LGBTQ.

“Tampoco sé si voy a terminar con un chico, así que realmente no puedo imaginarme a mí misma quizás quedando embarazada. Soy tan fluida ahora".



Para no crear confusión, el entrevistador preguntó si el término pansexual le quedaba bien y ella respondió: "Sí, pansexual".

Regina Orozco

La actriz y cantante mexicana Regina Orozco, se sinceró sobre su sexualidad dentro del programa 'El minuto que cambió mi destino', donde relató su relación con Jimena Cuevas, hija del pintor José Luis Cuevas.

En la plática que mantuvo con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, él le preguntó si era bisexual y dejó en claro que esa palabra no iba con su orientación sexual.

Soy una persona que se enamora de alguien que admira. Si alguien me hace reír y tiene un intelecto...".

JoJo Siwa

Con tan solo 18 años, la celebridad de internet JoJo Siwa declaró a la revista People que no le gustan las etiquetas y cree que identifcarse como pansexual es lo que mejor va con ella.

"Todavía no sé lo que soy. Es como, quiero averiguarlo. Pero, no sé, bisexual, pansexual, queer, lesbiana, gay, heterosexual. Siempre digo gay porque lo cubre o queer porque creo que la palabra clave es genial.Me gusta el queer. Técnicamente diría que soy pansexual porque así es como siempre he sido. Toda mi vida es como, mi humano es mi humano".

Cara Delevinge

La modelo internacional declaró en diversas ocasiones que si bien ha tenido relaciones amorosas con mujeres, eso no significa que sea lesbiana, pues su interés está en la personalidad.

"Siempre seré pansexual. Y no importa cómo se definan las personas, ellos, él o ella, yo me enamoro de la persona y es todo. Me atrae la persona."

Brendon Urie

El vocalista de Panic at the disco! es de los pocos famosos hombres que se identifica como pansexual y, si importar que esté casado con una mujer, externó cómo se siente en la revista Paper Magazine.

"Estoy casado con una mujer y estoy muy enamorado de ella, pero no rechazo a los hombres porque para mí, lo importante es que me gustan las personas. Me puedes calificar como un pansexual pero realmente no me interesa. Si la persona es genial, entonces es genial. Si tu corazón está en el lugar correcto, me siento atraído".

Miley Cyrus

Antes de vivir un corto matrimonio con el actor Liam Hemsworth, Miley Cyrus ya se había declarado pansexual, específicamente en 2015 para la revista Elle.

“Soy muy abierta al respecto, soy pansexual, pero no estoy en una relación. Tengo 22 años, tengo citas, pero cambio mi estilo cada dos semanas”.

Sia

La famosa cantante que escondió su rostro bajo una peluca, no quiso clasificar sus preferencias y en una entrevista realizada en 2009 para Elle, explicó que no le interesaban los géneros.

"Antes de ser famosa, siempre dije que tendría citas con chicos, chicas y todo lo que se encuentra en medio. No me importa de qué género eres. Se trata de las personas. Siempre he sido… flexible, es la palabra que uso".

Kesha

La cantante pop habló sobre su orientación en 2010 y cómo ser pansexual va con su estilo de vida.

"No sólo amo a los hombres, amo a las personas. No se trata de géneros, se trata del espíritu que tiene esa persona con la que decides estar".