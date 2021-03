Le dejaron daño cerebral, pero Demi Lovato cree que las drogas le "salvaron la vida varias veces"

El próximo 23 de marzo será el estreno de 'Demi Lovato: Dancing with the Devil', en el que la cantante hablará de diversos temas, incluida la sobredosis que la llevó al hospital en 2018. A dos semanas del lanzamiento, la intérprete de 'I Love Me' participó en un podcast de Apple, en el que habló a detalle sobre sus adicciones, que definió como un "mecanismo de afrontamiento destructivo" que le salvó la vida.

A mediados de febrero, cuando se reveló el adelanto de la docuserie de YouTube Originals, la actriz y cantante informó que la sobredosis de hace tres años le había ocasionado un ataque al corazón y daño cerebral. Este lunes 8 de marzo, Lovato profundizó sobre cómo, aunque casi la matan, las drogas le "salvaron la vida".

En la charla que tuvo con Diane Guerrero en el podcast 'Yeah No, I'm Not Okay', se le escucha decir: "Una cosa sobre la que la gente tiene un concepto erróneo común es que si las personas consumen drogas, o si se autolesionan, quieren morir. Hubo muchas ocasiones en mi vida en las que esas cosas me impidieron morir. De la misma manera que casi me mata, a veces me salvó la vida".

La cantante de 28 años advirtió que si las ideas suicidas a las que llegó a enfrentarse hubieran seguido adelante, "no estaría aquí para contar su historia". Mencionó que recurrió a ese mecanismo de afrontamiento destructivo "porque tenía tanto dolor que no quería morir y no sabía qué más hacer. Ahora que tengo otras herramientas, sé de qué otra manera enfrentarme para no tener que volver a recurrir a esos comportamientos".

La cantante y actriz lamentó los mensajes enviados por la industria del entretenimiento: "Estamos presentando expectativas poco realistas al presentar lo mejor de nosotros en todo momento".

Finalmente señaló: "Durante mucho tiempo, las personas han pensado que sabían lo que sucedió en 2018 y creo que están descubriendo que no lo hicieron. No tienes la imagen completa todo el tiempo. Ve con calma sobre otros. A veces tenemos que esperar hasta que nos cuenten su historia. Creo que tenemos que crear conversaciones y lugares seguros para que la gente hable sobre lo que está pasando".