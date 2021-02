Demi Lovato sobrevivió a un ataque al corazón y tuvo daño cerebral por la sobredosis que sufrió

"Tuve tres accidentes cerebrovasculares. Tuve un ataque al corazón", reveló la actriz y cantante Demi Lovato en el tráiler de su docuserie 'Dancing With the Devil', que se transmitirá por YouTube Originals.

Sentada en un sillón y mirando a la cámara, la intérprete de 'I Love Me' recordó: "Mis médicos dijeron que tenía de cinco a 10 minutos más" . Y agregó: "He tenido muchas vidas, como mi gato, ¿sabes?, estoy en mi novena vida. Estoy lista para volver a hacer lo que amo, que es hacer música".

Us Weekly confirmó con el Departamento de Policía de Los Ángeles que la cantante fue trasladada de urgencia a un hospital cercano en julio de 2018, después de una sobredosis.

Tras ser dada de alta y de estar tres meses en rehabilitación, la cantante ha tenido secuelas: "Me quedé con daño cerebral, y todavía tengo que lidiar con los efectos de eso hoy. No conduzco un automóvil porque tengo puntos ciegos en mi visión. También me costó mucho leer durante mucho tiempo", dijo frente a la Asociación de Críticos de Televisión.