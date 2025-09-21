Muertes de famosos

Recuperan cuerpo de famosa periodista tras accidente aéreo: revelan detalles del desplome

Salen a la luz detalles del desplome de la avioneta en la que viajaba la famosa periodista mexicana Débora Estrella, quien murió en un accidente aéreo a los 43 años este fin de semana en Nuevo León, México. El caso ha conmocionado y enlutado a la TV de ese país.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video #ArchivoFamosos: el día que murió Jenni Rivera y las impactantes imágenes de su accidente aéreo

El cuerpo de Débora Estrella, una famosa y querida presentadora de noticias de la cadena Multimedios, fue recuperado la madrugada de este domingo 21 de septiembre luego de fallecer en un accidente aéreo en la víspera en el municipio de García, Nuevo León, México.

De acuerdo con Grupo Reforma, "Protección Civil Nuevo León informó que a las 4:12 horas finalizaron los trabajos para recuperar los cuerpos de ambas víctimas, los cuales fueron llevados al Servicio Médico Forense del Hospital Universitario".



Junto con la comunicadora también perdió la vida Bryan Ballesteros Argueta, el piloto de la aeronave en la que ambos viajaban.

Débora Estrella estaba al frente de 'Telediario matutino' en Monterrey desde el año 2018 y también conducía noticiarios en Milenio Televisión y 'Telediario Ciudad de México' los fines de semana.
Imagen Débora Estrella/Instagram

¿Por qué se desplomó la avioneta en la que iba Débora Estrella?

El accidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas de este 20 de septiembre, según Grupo Reforma.

La presentadora de 43 años y el piloto iban en " un Cessna 172, con matrícula XB-BGH, del Centro de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán (CEAM), una escuela de aviación con oficinas en Monterrey y Torreón", reportó el medio.

Reforma detalló que "una cámara de seguridad" y "testimonios" permitieron establecer que aparentemente "la aeronave acababa de despegar y luego hizo una vuelta para regresar a la pista, pero se impactó junto al Río Pesquería".

Estas fueron las últimas dos fotos que Débora Estrella publicó antes de morir. Una de ellas sería la de la avioneta en la que perdió la vida minutos después.
Imagen Débora Estrella/Instagram


" Cerca del avión sobrevolaban un helicóptero, que aterrizó en la pista tras el accidente, y aparentemente un dron, sin que hasta anoche se precisara si estaban relacionados".

Manuel Guerra, alcalde de García y citado por Grupo Reforma, aseguró que la avioneta "salió a las 16:00 horas del Aeropuerto del Norte (Apodaca) y se dirigió a la pista 27 del Interpuerto".

Así quedó la avioneta en la que viajaba y murió Débora Estrella, de la cadena mexicana Multimedios.
Imagen Protección Civil Nuevo León/Facebook


"El desplome provocó que quedaran prensados en el interior de la unidad", informó Guerra.

La tragedia está siendo investigada por las autoridades, quienes no aclararon de manera inmediata ni precisa lo que causó la desgracia.

