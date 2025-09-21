Recuperan cuerpo de famosa periodista tras accidente aéreo: revelan detalles del desplome
Salen a la luz detalles del desplome de la avioneta en la que viajaba la famosa periodista mexicana Débora Estrella, quien murió en un accidente aéreo a los 43 años este fin de semana en Nuevo León, México. El caso ha conmocionado y enlutado a la TV de ese país.
El cuerpo de Débora Estrella, una famosa y querida presentadora de noticias de la cadena Multimedios, fue recuperado la madrugada de este domingo 21 de septiembre luego de fallecer en un accidente aéreo en la víspera en el municipio de García, Nuevo León, México.
De acuerdo con Grupo Reforma, "Protección Civil Nuevo León informó que a las 4:12 horas finalizaron los trabajos para recuperar los cuerpos de ambas víctimas, los cuales fueron llevados al Servicio Médico Forense del Hospital Universitario".
Junto con la comunicadora también perdió la vida Bryan Ballesteros Argueta, el piloto de la aeronave en la que ambos viajaban.
¿Por qué se desplomó la avioneta en la que iba Débora Estrella?
El accidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas de este 20 de septiembre, según Grupo Reforma.
La presentadora de 43 años y el piloto iban en " un Cessna 172, con matrícula XB-BGH, del Centro de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán (CEAM), una escuela de aviación con oficinas en Monterrey y Torreón", reportó el medio.
Reforma detalló que "una cámara de seguridad" y "testimonios" permitieron establecer que aparentemente "la aeronave acababa de despegar y luego hizo una vuelta para regresar a la pista, pero se impactó junto al Río Pesquería".
" Cerca del avión sobrevolaban un helicóptero, que aterrizó en la pista tras el accidente, y aparentemente un dron, sin que hasta anoche se precisara si estaban relacionados".
Manuel Guerra, alcalde de García y citado por Grupo Reforma, aseguró que la avioneta "salió a las 16:00 horas del Aeropuerto del Norte (Apodaca) y se dirigió a la pista 27 del Interpuerto".
"El desplome provocó que quedaran prensados en el interior de la unidad", informó Guerra.
La tragedia está siendo investigada por las autoridades, quienes no aclararon de manera inmediata ni precisa lo que causó la desgracia.