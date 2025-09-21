Periodista mexicana que muere en accidente aéreo publica última foto desde avioneta antes de caer

Débora Estrella, presentadora de noticieros de la cadena mexicana Multimedios, perdió la vida a los 43 años este sábado 20 de septiembre en un terrible accidente aéreo.

La cadena para la que trabajaba confirmó la tragedia y el deceso de una de sus más queridas periodistas.

La última foto de Débora Estrella

Horas antes de la desgracia, la comunicadora tuvo actividad en su cuenta de Instagram. Por ejemplo, subió un breve clip en donde mostró el 'outfit' verde olivo con el que salió al aire en su último noticiero.

Una de las últimas publicaciones de Débora Estrella fue el look que usó para aparecer en su noticiero de la cadena Multimedios. Imagen Débora Estrella/Instagram



Se trató de un vestido de la marca Glad Showroom, que tras conocer la triste noticia publicó sus condolencias: "Con el corazón chiquito, te decimos vuela alto y brilla como la estrella que eres. Gracias amiga bonita, te queremos y nos quedamos con tu sonrisa", dijo la empresa de moda.

Débora Estrella también compartió una última 'selfie' desde el foro en el que estaba antes de perder la vida.

" Lo que nadie cuenta de los estudios de TV… siempre están helados", escribió en la imagen en la que se le ve arropada del aparente frío que tenía dentro del recinto.

Débora Estrella estaba en el foro de TV antes de partir hacia el aeropuerto para abordar una avioneta en la que murió. Imagen Débora Estrella/Instagram



La última foto que quedó registrada en su cuenta es precisamente la instantánea que capturó de la aparente avioneta en la que se accidentó minutos después.

"¿Adivinen qué?", puso sobre la imagen y ubicándola en el Aeropuerto Internacional del Norte, en Apodaca, Nuevo León, desde donde habría despegado.

Esta es la foto de la aeronave que Débora Estrella publicó en Instagram antes de morir. Se presume que se trata de la avioneta en la que viabaja y que cayó en García, Nuevo León, perdiendo la vida. Imagen Débora Estrella/Instagram



La presentadora no dio en ese instante mayores detalles del motivo por el que se trasladaría a través de esa vía.

Lo que se sabe sobre el accidente aéreo de Débora Estrella

Según datos del diario Milenio, que citó a Protección Civil de Nuevo León, la conductora de televisión viajó con el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, quien también falleció en el siniestro.

El accidente ocurrió en el municipio de García, Nuevo León, en "el área del Parque Industrial Ciudad Mitras".

" Se registró alrededor de las 18:50 horas en la zona conocida como Laderas/Riberas Interpuerto", detalló el medio que pertenece a la misma compañía para la que la presentadora trabajaba.

No se esclarecieron de manera inmediata las causas del percance, pero se confirmó que las autoridades ya habían iniciado una investigación.