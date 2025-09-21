Muertes de famosos

Periodista mexicana que muere en accidente aéreo publica última foto desde avioneta antes de caer

La muerte de Débora Estrella, famosa y querida presentadora de noticieros de la cadena mexicana Multimedios, ha sorprendido y enlutado al mundo de la TV en ese país. Minutos antes de la tragedia, la periodista publicó una última foto precisamente desde la aeronave en la que habría perdido la vida.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Muere famoso cantante Brett James en accidente aéreo: las dramáticas imágenes

Débora Estrella, presentadora de noticieros de la cadena mexicana Multimedios, perdió la vida a los 43 años este sábado 20 de septiembre en un terrible accidente aéreo.

La cadena para la que trabajaba confirmó la tragedia y el deceso de una de sus más queridas periodistas.

PUBLICIDAD

La última foto de Débora Estrella

Horas antes de la desgracia, la comunicadora tuvo actividad en su cuenta de Instagram. Por ejemplo, subió un breve clip en donde mostró el 'outfit' verde olivo con el que salió al aire en su último noticiero.

Una de las últimas publicaciones de Débora Estrella fue el look que usó para aparecer en su noticiero de la cadena Multimedios.
Una de las últimas publicaciones de Débora Estrella fue el look que usó para aparecer en su noticiero de la cadena Multimedios.
Imagen Débora Estrella/Instagram


Se trató de un vestido de la marca Glad Showroom, que tras conocer la triste noticia publicó sus condolencias: "Con el corazón chiquito, te decimos vuela alto y brilla como la estrella que eres. Gracias amiga bonita, te queremos y nos quedamos con tu sonrisa", dijo la empresa de moda.

Más sobre Muertes de famosos

Muere famosa presentadora de noticieros mexicana en accidente aéreo: "Estamos consternados"
2 mins

Muere famosa presentadora de noticieros mexicana en accidente aéreo: "Estamos consternados"

Univision Famosos
¿Muerte de Jenni Rivera fue un atentado?: su hermano destapa haber conversado con capos
1:29

¿Muerte de Jenni Rivera fue un atentado?: su hermano destapa haber conversado con capos

Univision Famosos
Muere actriz de ‘Bardo’ a los 38 años: mantuvo la fe en dura batalla
2 mins

Muere actriz de ‘Bardo’ a los 38 años: mantuvo la fe en dura batalla

Univision Famosos
Muere famoso cantante Brett James en accidente aéreo: las dramáticas imágenes
0:55

Muere famoso cantante Brett James en accidente aéreo: las dramáticas imágenes

Univision Famosos
Estrella de ‘Grey’s Anatomy’ muere trágicamente en accidente automovilístico
2 mins

Estrella de ‘Grey’s Anatomy’ muere trágicamente en accidente automovilístico

Univision Famosos
A Yolanda Andrade ya le dijeron “cómo” va a morir ante enfermedad que sufre: esto revela
0:57

A Yolanda Andrade ya le dijeron “cómo” va a morir ante enfermedad que sufre: esto revela

Univision Famosos
De qué murió Robert Redford: esto se sabe sobre la partida del ‘Golden Boy’ de Hollywood
0:59

De qué murió Robert Redford: esto se sabe sobre la partida del ‘Golden Boy’ de Hollywood

Univision Famosos
Muere Robert Redford a los 89 años: lo que se sabe de su fallecimiento
2 mins

Muere Robert Redford a los 89 años: lo que se sabe de su fallecimiento

Univision Famosos
Hija de la fallecida Mónica Spear se 'reencuentra' con la actriz y su padre a 11 años de su muerte
0:51

Hija de la fallecida Mónica Spear se 'reencuentra' con la actriz y su padre a 11 años de su muerte

Univision Famosos
Muere querida actriz de María la del barrio y Cuna de Lobos: lo que se sabe
2 mins

Muere querida actriz de María la del barrio y Cuna de Lobos: lo que se sabe

Univision Famosos

Débora Estrella también compartió una última 'selfie' desde el foro en el que estaba antes de perder la vida.

" Lo que nadie cuenta de los estudios de TV… siempre están helados", escribió en la imagen en la que se le ve arropada del aparente frío que tenía dentro del recinto.

Débora Estrella estaba en el foro de TV antes de partir hacia el aeropuerto para abordar una avioneta en la que murió.
Débora Estrella estaba en el foro de TV antes de partir hacia el aeropuerto para abordar una avioneta en la que murió.
Imagen Débora Estrella/Instagram


La última foto que quedó registrada en su cuenta es precisamente la instantánea que capturó de la aparente avioneta en la que se accidentó minutos después.

"¿Adivinen qué?", puso sobre la imagen y ubicándola en el Aeropuerto Internacional del Norte, en Apodaca, Nuevo León, desde donde habría despegado.

Esta es la foto de la aeronave que Débora Estrella publicó en Instagram antes de morir. Se presume que se trata de la avioneta en la que viabaja y que cayó en García, Nuevo León, perdiendo la vida.
Esta es la foto de la aeronave que Débora Estrella publicó en Instagram antes de morir. Se presume que se trata de la avioneta en la que viabaja y que cayó en García, Nuevo León, perdiendo la vida.
Imagen Débora Estrella/Instagram


La presentadora no dio en ese instante mayores detalles del motivo por el que se trasladaría a través de esa vía.

Lo que se sabe sobre el accidente aéreo de Débora Estrella

Según datos del diario Milenio, que citó a Protección Civil de Nuevo León, la conductora de televisión viajó con el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, quien también falleció en el siniestro.

PUBLICIDAD

El accidente ocurrió en el municipio de García, Nuevo León, en "el área del Parque Industrial Ciudad Mitras".

" Se registró alrededor de las 18:50 horas en la zona conocida como Laderas/Riberas Interpuerto", detalló el medio que pertenece a la misma compañía para la que la presentadora trabajaba.

No se esclarecieron de manera inmediata las causas del percance, pero se confirmó que las autoridades ya habían iniciado una investigación.

Según la cadena Grupo Fórmula, la aeronave era una "tipo Cessna y con matrícula XB-BGH".

Relacionados:
Muertes de famososAccidentes AéreosTelevisionFamososCelebridadesaccidentePremios JuventudPremios Juventud 2025

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD